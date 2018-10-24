量身訂製 北京發布惠台55條

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳柏廷／北京報導

大陸各省市近期紛紛推出惠台施行細則，北京昨日也正式發布「惠台55條」措施，北京市台辦副主任于鳳英昨表示，北京惠台措施既體現北京特色，又切實解決台胞問題，不只具有「針對性」，更是為台胞「量身訂製」；尤其是開放北京市事業單位（比如銀行、醫院）就業機會，更讓在場台胞「足感心」。

繼大陸10餘個省市發布惠台措施後，北京「惠台55條」昨日終於發布。相關惠台舉措可行性高，具備所謂「後發優勢」。55條措施中，15條關乎台商及科技發展、16條與教育文化相關，高達24條與台青創就業、生活有關。

于鳳英昨在記者會上指出，在廣泛調研及徵求台胞意見基礎上，北京出台《關於深化京台經濟文化交流合作的若干措施》；既深化京台經濟文化交流合作，也體現北京服務在京台胞、與台胞共同分享發展機遇的誠意。

談及北京惠台措施的「後發優勢」，于鳳英認為，北京「惠台55條」措施涉及北京市40家相關主管單位，惠台措施既要體現北京特色和經濟社會發展需要，更為在京台胞切實解決實際問題。

「在科技創新和教育文化方面，北京具有較強優勢」，于鳳英強調，北京擁有中關村科技園、北京大學、北京清大等高校，能為台胞提供更好發展；在解決台胞創業及就業更具「針對性」，諸多措施都是為台胞「量身訂製」。

北京台協祕書長、星創寶島眼科公司總經理陳哲彬直言，北京市在制定惠台措施過程中，多次徵求在京台胞意見，積極與北京40家主管單位溝通，就是希望能拿出一套具有「可行性」的惠台措施，也因此耽擱了一些時間。

陳哲彬指出，惠台措施中第36條表明，北京市事業單位可以公開招聘台胞就業，提供與大陸民眾同等待遇；這一條幾乎是北京「獨步」各省市惠台措施最重要一點。換言之，這大門一開，未來台青可以在北京相關銀行、公立醫院就業，不會再四處碰壁。

此外，陳哲彬稱，根據惠台措施，台胞未來除可購買自住的普通商品房，按條件申購共有產權房、申請租房補貼外，還可以申請公共租賃住房，讓台青在北京打拚不再有「後顧之憂」。

(中國時報)