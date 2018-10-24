華郵記者之死 土總統指沙國謀殺

2018年10月24日 01:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉本月初在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，許多證據都指向沙國就是幕後黑手。土耳其總統艾爾多安23日表示，殺害卡舒吉的行動「有預謀、手法凶殘」，他要求沙國將18名涉案嫌犯交給土國審判，還意有所指的說，「所有在謀殺案中參一腳的人」都應接受懲罰。

艾爾多安在國會發表演說時稱，「證據顯示，這是一場經過精心策畫的謀殺。」10月1日（卡舒吉被殺前日），沙國派遣3人抵達伊斯坦堡，1名特務還對伊斯坦堡領事館的監視攝影機動了手腳；卡舒吉遇害當天，沙國又派遣15人小組進入領事館。他還指，沙國早在9月底就開始策畫捕殺卡舒吉。

艾爾多安還說：「沙國承認殺害卡舒吉的事實，邁出了重要的一步。現在我們期待他們將這起謀殺案中所有有罪之人和參與者公諸於眾，並依照法律規定給予公平處罰。」

稍早土國在野黨愛國黨（VATAN）領袖裴林契克（Dogu Perincek）聲稱，當局已在沙國總領事官邸庭院的1口井內尋獲卡舒吉的遺體。但艾爾多安隨後澄清，目前遺體還沒找到，也無法確定幕後下令的人是誰。艾爾多安還說，他曾與沙國國王薩爾曼通電話，並要求沙國給予合理交代。他跟國王談話後，沙國總領事就遭解職並離開土國了。

在此之前，與沙國王室關係密切的消息人士透露，沙國王儲穆罕默德左右手、王室法院顧問卡塔尼（Saud Al-Qahtani）就是策畫卡舒吉刺殺行動的主嫌。卡舒吉進入領事館後，卡塔尼透過Skype視訊連線，在通話中向手下下令，「帶他的狗頭來見我」。消息人士還指，艾爾多安已掌握這份Skype視訊錄音檔，且拒絕提供錄音檔給美國政府。

美國有線電視新聞網（CNN）22日也公布執法單位的監視器影像，顯示沙國特務殺害卡舒吉後，還刻意穿上他的衣服、眼鏡，並黏上假鬍鬚，偽裝成卡舒吉走出領事館後門。據土國高層官員透露，這個裝扮成卡舒吉的人叫馬達尼（Mustafa al-Madani），隸屬沙國15人暗殺小組。

(中國時報)