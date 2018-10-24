美嗆強化核武庫 直到陸俄清醒

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普20日以俄羅斯違約為由，片面宣布退出冷戰時象徵美蘇和解的重要里程碑《中程飛彈條約》（INF）。川普22日又再度放狠話，稱美國將強化核武庫，向陸俄施壓，直到他們「清醒」為止。

川普在白宮向記者重申，俄方未遵守美俄於1987年簽署、不得生產或試驗中短程飛彈的INF，且「目前我們比其他國家更有錢，我們將擴大發展（核武庫），直到大家恢復理智為止。等他們做到，我們都會很理性，大家都會停手。到時我們不只會停手，還會裁武，我很樂意這麼做」。川普還強調，大陸目前未簽訂任何限武條約，但「他們應該被納入」。

記者詢問川普，此言是否意在威脅俄羅斯總統普丁，他回答：「你說是威脅誰就是威脅誰，這包括大陸、包括俄羅斯，包括任何想玩這遊戲的人。你們是玩不過我的。」

與此同時，白宮國安顧問波頓正在莫斯科訪問。他22日與俄外長拉夫羅夫討論INF的未來走向，並與國家安全會議祕書長派楚希夫磋商了「近5個小時」。

波頓與派楚希夫會談後說，「俄方非常堅定地表明，他們不認為他們違反INF。事實上，他們還說：『你們才違反INF。』」但波頓仍強調，INF似乎已走到盡頭，「我們不認為退出條約是造成問題的原因，俄羅斯做出違反條約的事才是問題所在。」

派楚希夫表示，克里姆林宮已「準備好」和美國合作，刪除INF中雙方不滿意的規定。克里姆林宮發言人佩斯科夫則指：「我們必須聽聽美方對此事的解釋。撕毀條約迫使俄羅斯為自身安全採取行動。」

俄羅斯總統普丁回應，俄國不會允許被其他國家的核武優勢超越，只有這樣才能防止被核武侵略，「美國的行為無疑是將世界推回到冷戰時期」。

(中國時報)

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