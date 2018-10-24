泡網咖50小時 男暴斃螢幕前

曹姓男子23日被發現陳屍在網咖的座位上，桌上電腦螢幕還繼續播放電視劇。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導
近年網咖暴斃事件簿

天氣轉涼，又傳網咖猝死！53歲曹姓男子平時以網咖為家，21日清晨，他進入大里區一家網咖後就未再起身，直到23日上午，店員叫曹男未獲回應，才發現他已死亡多時，而桌上的電腦螢幕還持續播放電視劇影片，檢警初步相驗認為無外力介入。醫師則呼籲，久待網咖易導致肺動脈栓塞，最好起身多動。

網咖為家 未起身進食

警方調查，曹男10多年前曾與1名越南籍女子結婚並產下1女，之後妻子帶著小孩返回越南、未再回台，他獨自1人，戶籍雖在台中市北區，卻始終不願回家。曹的表弟告訴員警，表哥長年出入網咖、幾乎是以網咖為家，親友都不了解他的情況。

警方昨天上午獲報有人在網咖內死亡，前往調閱監視錄影畫面發現，曹21日清晨5點51分走進網咖，與店員說了2句話後，便獨自走到座位上，之後未再見到他站起身，長達50個小時內，曹男完全沒吃東西、喝水，也沒人發現他已死亡。

店員搖他 驚覺死亡1天

一直到昨天上午約10點半，網咖店員巡查店內座位時，發現曹男仰躺在座位沙發椅上、動也不動，趨前呼喊他卻未獲回應，店員覺得奇怪，連忙搖晃曹男身體，才發現他已全身冰冷且僵硬，研判死亡至少1天。

網咖業者說，曹男經常來消費，還常常喝醉後才上門，曹簡直是把網咖店當成看電視、休息與睡覺的地方，檢警相驗後，研判應該是心臟血管所導致，詳細死因，有待進一步釐清。

每30分鐘 應起身活動

光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興表示，喜愛上網咖者因長時間維持同一個動作且坐著不動，會導致血液流動漫，可能引發深部靜脈栓塞或靜脈栓塞循環至肺部而導致猝死。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐也說，網咖族長久不動會因血液循環不良，造成肌肉僵硬、痠痛，建議長時間上網者應每30分鐘起身活動、多喝水，若冷氣較強則應加外套或毛毯，促進血液循環，免憾事發生。

(中國時報)

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