老婦車暴衝 如打保齡球奪1命

2018年10月24日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

78歲朱姓老婦人23日駕車到三民區，打算停靠路邊停車格，再下車買披薩吃，未料，車子不明原因暴衝，先後撞上2名騎士，接著如打保齡球般，撞倒路邊20多輛機、腳踏車，其中52歲騎腳踏車的黃姓男子不幸喪命，另名孫姓騎士輕傷，朱婦自知鑄下大錯，心情低落不已，全案依過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，朱婦是退休保險業務員，過去沒有交通違規紀錄，她自述汽車幾天前保養過，沒有問題，自己當時沒有服藥，身體也無異樣。

不過，昨午12時許，她駕車行駛三民區建工路上，東往西方向前進，打算停靠路邊到披薩店消費，看見一輛車子剛駛出停車格，便上前準備停車，未料，車子竟發生暴衝。

朱女汽車先撞上騎單車的黃姓男子，接著再撞40歲孫姓男子，更波及路邊20部機車及6輛單車，約莫暴衝20公尺才停下。行進中的黃男被撞飛到慢車道上，由於未戴安全帽，後腦勺直接著地，腦漿及血漿四溢，經送高醫急救無效；孫男意識清楚、手腳輕傷，生命無大礙。

警方到場時，朱女嚇壞愣在一旁，第一時間無法反應，不發一語，警方將她帶回交通分隊偵辦，酒測無酒精反應，經警方轉述已釀成1死1傷，她自知鑄下大錯，心情低落不已，警方考量其年紀大已請回，詳細肇事原因有待進一步調查，而無端遭殃的車輛則可循民事程序賠償。

警方也呼籲，近來多起長者駕車事故，提醒應格外留心，並注意車況，避免意外及憾事發生。

(中國時報)