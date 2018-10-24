老婦車暴衝 如打保齡球奪1命

朱姓老婦（小圖）23日駕駛自小客車暴衝，現場如打保齡球般撞倒20多部機車，釀成1死1傷悲劇。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

78歲朱姓老婦人23日駕車到三民區，打算停靠路邊停車格，再下車買披薩吃，未料，車子不明原因暴衝，先後撞上2名騎士，接著如打保齡球般，撞倒路邊20多輛機、腳踏車，其中52歲騎腳踏車的黃姓男子不幸喪命，另名孫姓騎士輕傷，朱婦自知鑄下大錯，心情低落不已，全案依過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，朱婦是退休保險業務員，過去沒有交通違規紀錄，她自述汽車幾天前保養過，沒有問題，自己當時沒有服藥，身體也無異樣。

不過，昨午12時許，她駕車行駛三民區建工路上，東往西方向前進，打算停靠路邊到披薩店消費，看見一輛車子剛駛出停車格，便上前準備停車，未料，車子竟發生暴衝。

朱女汽車先撞上騎單車的黃姓男子，接著再撞40歲孫姓男子，更波及路邊20部機車及6輛單車，約莫暴衝20公尺才停下。行進中的黃男被撞飛到慢車道上，由於未戴安全帽，後腦勺直接著地，腦漿及血漿四溢，經送高醫急救無效；孫男意識清楚、手腳輕傷，生命無大礙。

警方到場時，朱女嚇壞愣在一旁，第一時間無法反應，不發一語，警方將她帶回交通分隊偵辦，酒測無酒精反應，經警方轉述已釀成1死1傷，她自知鑄下大錯，心情低落不已，警方考量其年紀大已請回，詳細肇事原因有待進一步調查，而無端遭殃的車輛則可循民事程序賠償。

警方也呼籲，近來多起長者駕車事故，提醒應格外留心，並注意車況，避免意外及憾事發生。

(中國時報)

泡網咖50小時 男暴斃螢幕前 新聞透視－家人拉一把 網咖族回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。