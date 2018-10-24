新聞透視－家人拉一把 網咖族回歸現實

2018年10月24日 04:10 中國時報 林欣儀

台中又發生民眾網咖猝死事件，事實上，許多民眾家中都有電腦和網路，但也有許多人喜歡到網咖享受所提供叫餐、飲料免費供應等服務，因此成為「另類背包客棧」。專家認為，這類族群多是在虛擬世界中尋找自我角色定位，家人及時拉他們一把、建立規範，可避免沉迷。

以曹男的情況，亞洲大學網路成癮防治中心主任柯慧貞研判說，他即便不是網路成癮者，但整日流連網咖、幾乎失去正常生活與工作功能，至少也是沉迷網路的人，這類人約占人口數的1成左右。

柯慧貞指出，網路成癮者因長時間使用上網、待在網咖，導致他該做的事都沒做、也不運動，長久下來可能導致心臟血液循環、免疫系統都受傷害，這類人通常是在現實生活中缺乏成就感、找不到自我定位或壓力太大，才會尋求虛擬的解放。

她強調，若發現周遭的人有沉迷網路傾向，應協助他在現實中紓壓、尋找成就感或自我角色扮演，並建立適度使用網路的規範，藉由找回「高四感」的方式脫離網咖族群。

此外，近年在網咖猝死案例不少，且許多都是死亡多時才被發現，警方呼籲業者應善盡提醒之責，例如，之前在大陸北京就曾發生網咖工作人員沒有對長時間上網的男子進行「人性化提醒」，結果被法院判須負擔10％責任，賠償死者家屬約47萬台幣。

(中國時報)