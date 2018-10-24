訂婚9天口角 準新娘墜樓亡

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中國時報
高彥哲／新北報導

27歲江女9天前甫訂婚，預定明年步入禮堂，沒想到，這幾天常為生活瑣事與金姓未婚夫發生爭執，2人前晚口角後，金男昨天上午出門擺攤，下午返家卻遍尋不到未婚妻身影，只見10樓住家陽台門窗打開，探頭一看，驚見江女躺在中庭已墜樓身亡 ，悲痛哭喊：「真的不相信她會跳樓輕生！」

警方調查，江女疑有精神方面病史，曾透露輕生念頭，她與37歲金男14日才訂婚，事發前一晚，2人又因故發生口角。不過，昨天上午，金還是出門擺攤做生意，因中午下大雨而提前打烊回家。

金返家後看不到未婚妻蹤影，反而發現平常不會開啟的陽台對外窗打開，且窗前有張椅子。他探頭往下看，驚見有人倒臥在社區中庭，下樓查看，赫然發現倒在血泊中的竟是未婚妻，趕緊請警衛報警。

金男表示，出門前還特別安慰未婚妻不要因為生活瑣事而煩惱，眼見未婚妻情緒平穩後才放心出門，提早打烊回家前也用手機傳訊息給未婚妻說「下雨沒辦法擺攤，要準備回去了」，未婚妻也回覆訊息，並無異狀。

他難過地表示，2人早已論及婚嫁，也準備在明年擇期結婚，無法相信她會跳樓輕生。

警方勘查現場，發現沒有遭人侵入及打鬥痕跡、初步研判無外力介入，現場未發現遺書，全案由檢警調查中。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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