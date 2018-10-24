柯忙剪綵 遭酸馬屁超越藍綠

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳燕珩／台北報導

台北市長候選人丁守中（趙雙傑攝）

選前忙剪綵！台北市長柯文哲本月中出席台灣新文化運動紀念館開館典禮，被議員踢爆工程沒驗收就急開幕。不料，23日昌隆區民活動中心開幕又是相同狀況，工程僅竣工、尚未驗收，連啟用時間都未定，柯卻現身剪綵；市議員何志偉諷刺，柯P聲稱討厭馬屁文化，選前馬屁文化卻更勝郝龍斌，「真的是超越藍綠！」

柯文哲預計11月8日才要向市府請假，專心投入選舉，不過市府在10月安排超過50場開幕、剪綵活動，頻遭質疑用市府資源拚選戰。昨大安區昌隆區民活動中心開幕，運用農會大樓都更回饋100坪空間，規畫給區民使用，每坪要價120萬元，總經費超過1億元，堪稱全北市最貴的區民活動中心。

工程沒驗收就急開幕

柯文哲昨到場揭牌，受到里長、民眾熱烈歡迎，他致詞說，東區寸土寸金，這空間不只貴，更是「高貴」，啟用後可供社區活動、老人共餐等用途，這案也為獎勵都更、公私協力回饋立下很好典範。不過事實上，大樓工程還未驗收，能否在選前啟用都仍是未知，遭質疑又是趕剪綵、拚選情。

何志偉引用柯文哲的話諷刺，選舉到了「該怎麼辦就怎麼辦」，選前瘋狂剪綵、攻擊、轉移話題，就是柯的步數。他諷刺，柯文哲稱自己最討厭馬屁文化，但這幾個月開幕活動爆多，連捷運站手扶梯啟用都能剪綵，實在太誇張，他酸柯任內馬屁文化大勝郝市府時期，「真的超越藍綠！」

趕選前拚政績挨批

區公所人員則坦言，大樓只是竣工完成，還沒有驗收，目前仍然是閒置的狀態，有些設備還需要增購，活動也在規畫之中，啟用時間「還無法確定」。至於為何趕在選前急著開幕？她表示，開幕是開幕，跟啟用沒有直接關係。

(中國時報)