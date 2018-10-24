新北病床不足 朱怒轟陳建仁

2018年10月24日 01:10 中國時報 葉德正／新北報導

新北市不少醫療分區被畫在北市內，導致無法增加病床數。（葉德正攝）

副總統陳建仁指新北市每萬人病床數是六都之末，新北市長朱立倫23日重砲回擊，就是陳任衛生署長時，仍把北縣大多地區畫入北市醫療分區，以致無法擴增床位，直到新北升格在他爭取才重新畫分增加3000床位，「過去的衛生署長、行政院長，應要先跟台北縣與新北市民道歉。」

副總統陳建仁日前出席耕莘醫院50周年院慶，批評新北市醫療資源不足，每萬人病床數居六都之末。

朱上任增逾3000病床

朱立倫在23日市政會議點名陳建仁須向新北市民道歉，陳建仁在2003到2005年擔任衛生署長時，限制台北縣成為所謂大台北分區一部分，當成台北市附庸、邊陲，當年北縣才無法擴增病床。

直到2011年9月他上任後，運用擔任行政院副院長的經驗，多方協調，要求一定要重新畫分醫療分區，讓新北市民獲得足夠醫療資源。

朱立倫也說，前衛生署長楊志良、邱文達幫忙重新劃分醫療分區，新北市才有亞東醫院擴床，三重醫院急重症大樓、輔大醫院、土城醫院陸續通過，新增3000多床，未來還有新的床位增加，提升新北市醫療品質。

批陳明明可做卻不動

衛生局長林奇宏說，醫療網計畫1986年啟動，一期三期著重硬體建設及人力，第四期發展社區醫療衛生體系，且應健保分區將全台劃分6大醫療區、17個二級醫療區及63個次醫療區，新北市多數區域都與台北市劃在同一區，導致無法擴充病床，第四期計畫正是陳建仁擔任署長期間推動，明明可以重新畫分，陳卻不做。

經朱市長7年努力，預計至2021年可新增病床數可達3175床，未來將持續積極規畫布建醫療資源，提供民眾在地及完善的醫療服務。

(中國時報)