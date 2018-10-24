鄭碧玉偕徐耀昌 喊4必連任

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣議會目前正召開第18屆第8次定期會，23日輪由縣議員鄭碧玉總質詢，鄭積極尋求連任，此次抽到4號籤，巧合與競選連任的縣長徐耀昌同號次，兩人又同為國民黨同志，在總質詢結束後，互相加油打氣，並信心十足的齊喊「4」必連任，也為「4」作出吉祥的註解。

選戰順口溜 兩人有信心

選前的號次抽籤是另個重頭戲，對號次的喜好不外是籤王1號，象徵勝利的2號，順口溜的事事如意4號和六六大順6號等。23日排定進行質詢的3位議員，有2位書面質詢，僅第1選區4號競選連任的鄭碧玉，質詢同樣抽到4號的縣長徐耀昌及縣府一級主管。

鄭碧玉關切消防局車輛老舊及人員、車輛配置等議題後，深具信心公開表示「我應該可以連任」，而縣長徐耀昌同樣是「4」必連任，兩人未來4年將在府、會繼續共事，鄭、徐互相加油，雙雙比出「4」的手勢，齊喊「11月24選4號、事事如意」及「4」如破竹等口號。

有人當成畢典 冷熱有別

縣議會原有38席議員，前議長游忠鈿病逝、另1席議員服刑，現有36席當中有25席要競選連任，須面對老幹新枝，還有捲土重來或轉換跑道者來勢洶洶的挑戰。游已由遺孀張淑芬登記競選第5選區議員，而現任議長陳明朝不再競選連任，也由太太廖秀紅「代夫出征」。

第8次定期會，對轉換跑道或不再競選連任的議員而言，算是「畢業典禮」，有的仍全程質詢，部分則採書面質詢，冷熱度有別。

(中國時報)