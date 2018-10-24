鹿港小鎮 3老將龍爭虎鬥

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中國時報
／彰化報導

彰化縣鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞都兩屆將滿，面臨重新洗牌，秀水鄉長梁禎祥則要拚連任，3鄉鎮除了參選人多，藍、綠競爭外，都有人脫黨選到底，國民黨在這3鄉鎮全祭出黨紀，多了無黨候選人競逐，讓緊繃選情更複雜，形成多強鼎立的局面。

鹿港鎮角逐鎮長多達4人，無黨黃敦義1號、無黨施性鍾2號、民進黨提名潘順良3號、國民黨提名許志宏4號，除黃敦義曾任科技公司董事長，是政治素人外，其餘都是政壇老將，深耕基層，形成3強鼎立。

秀水鄉 梁禎祥拚連任

施性鍾擔任過代表、代表會副主席、主席和議員，也當過國民黨鎮黨部主委，從政資歷完整，未獲得國民黨提名，以無黨參選；潘順良連任5屆鎮民代表；許志宏連任3屆地方代表，當過1屆副主席、2屆主席。施和許都出身「街仔內」，潘順良則在「街仔外」，在政黨互爭和地方派系彼此瓜分票源下，選情撲朔。

秀水鄉長梁禎祥拚連任，他曾是5連霸議員，本屆也替民進黨首度拿下秀水鄉長寶座，年底選舉抽中2號，面臨多強挑戰。

福興鄉 重新洗牌激戰

國民黨提名代表會主席陳文欣抽中3號，但藍、綠對決外，兩次鄉長選舉失利的前公所主祕丁金山，雖未獲國民黨提名，仍捲土重來，抽中1號，再加上業界的4號林英嘉，形成緊繃戰局。

福興鄉長也面臨重新洗牌，1號粘勝傑、未獲國民黨提名以無黨參選，國民黨提名許誠龍2號、民進黨提名蔣煙燈3號；粘勝傑是前鄉民代表，許誠龍是鎮平村長，兩人都深耕基層，蔣煙燈是業界出身，形成3強鼎立。

(中國時報)

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