長青便當寒酸 雲縣府斥：扭曲事實

2018年10月24日 01:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

網路盛傳某長青食堂的便當十分寒酸。（周麗蘭翻攝）

網路盛傳雲林縣某長青食堂月繳500元，但供餐卻只有3樣寒酸菜色的便當，質疑是「選前騙票、選後跳票」一事，縣府23日澄清，提供便當的不是縣府核定補助的長青食堂，也不是長照2.0巷弄C站，是某長壽俱樂部試辦食堂的臨時供餐。

開辦食堂菜色豐富營養

縣府指出，開辦長青食堂用意是在縣府經費挹注、連結民間資源下，讓社區發揮在地的力量辦理食堂，鼓勵社區長輩共同用膳促進社會參與，到本月22日為止，縣府補助開辦68處長青食堂，加上麥寮鄉公所自辦社區共餐，全縣共88處，每日有近6000名長者在社區共同用餐，有740位志工投入長青食堂服務。

縣府解釋，網路上所傳的寒酸菜色便當照片，是某社區長壽俱樂部自辦的老人共餐，地點與該社區巷弄C站雷同。臨時供餐菜色不佳事件傳出後，縣府第一時間已派員輔導協商，並協請曾獲長青食堂績優獎項的蔦松國中校友會所承辦的蔦松社區長青食堂就近協助，該長壽俱樂部已另覓場地辦理。

各界勿貶低參與者貢獻

縣府呼籲各界，雲林縣長青食堂菜色豐富營養，是全台有目共睹的榮耀，今年度元長鄉西莊社區長青食堂更獲蔡英文總統接見肯定，長青食堂的成功端賴各長青食堂幹部、廚工、志工共餐長輩之努力，外界不應以斷章擷取扭曲事實之照片，貶低各食堂參與者的貢獻，應給予各食堂最誠摯的鼓勵與掌聲。

(中國時報)