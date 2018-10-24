新園崁頂琉球 鄉長選情激烈

前台聯副祕書長黃昭展立委補選初選敗選後，決定參選鄉長重新出發。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導
前新埤鄉長林愛玲代理琉球鄉長代出興趣，決定參選。（潘建志攝）

年底選舉新園、崁頂、琉球3鄉鄉長選情十分激烈，新園鄉3搶1，鄉公所總務方冠丁及前台聯副祕書長黃昭展，對上現任鄉長陳武昌的弟弟陳武守；崁頂鄉長林光華尋求連任，面臨前鄉長蔡和順及前鄉代會主席曾輝地挑戰；琉球鄉則是現任鄉長陳隆進的兒子對上前代理鄉長林愛玲。

新園公所總務逐上位

新園鄉長陳武昌任期屆滿，由弟弟陳武守接下棒子，並獲得民進黨提名。黃昭展2014年屏東縣立委第三選區補選民進黨初選敗給莊瑞雄後，沉潛一段時間，決定參選鄉長重新出發，也獲得議長周典論支持。

有趣的是，新園鄉公所似乎有員工參選傳統，本屆選舉課員周能智出馬挑戰尋求連任的鄉長陳武昌，竟拿到9500多票，只輸700多票；方冠丁延續此傳統，能否撼動選情有待觀察。

崁頂鄉長「一任魔咒」

崁頂鄉從前鄉長王龍興至林家和共6任，或放棄競選或連任失敗都只做一任，形成崁頂鄉長的「一任魔咒」。蔡和順和弟弟蔡和清都當過鄉長，弟媳林玉花是現任議員，在家族奧援下再次出征，現任鄉長林光華此次改披綠袍應戰，能否打破魔咒是話題。

琉球代理鄉長圖扶正

琉球鄉長陳隆進因涉賄，在高人指點下辭去鄉長投入補選，還拉兒子陳國在「父子同台參選」為選舉「買保險」，竟再度當選，打臉台灣司法；之後又因涉貪被押，由前新埤鄉長林愛玲代理，直到陳交保復職。

林愛玲代理鄉長代出興趣，決定參選「扶正」；陳隆進則派出兒子應戰。不過琉球人「人親土親」觀念極重，林背後雖有縣府及琉球重量級人士支持，以「外地人」身分投入選戰，仍得看鄉親買不買單。

(中國時報)

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