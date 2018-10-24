白色力量擴張 柯稱藍綠萎縮

台北市長柯文哲23日被問及藍綠都有候選人喜歡用「白色」作為文宣基底，柯坦言，其實主要還是藍綠打太久，應該是藍綠板塊都有點萎縮。（張鎧乙攝）

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中國時報
張潼／台北報導

年底選戰進入最後倒數1個月，台北市長柯文哲23日被問到怎麼看藍綠都有候選人喜歡用「白色」作為文宣基底，是否象徵跟白色力量有關聯、是白色力量的擴張？柯坦言，主要還是藍綠打太久，應該是藍綠板塊都有點萎縮。

柯文哲2014年選舉時就主打自己是推倒藍綠高牆的白色力量，今年5月「白綠」宣布分手後，他更說，2018選舉最重要的意義，就是台灣有沒有辦法走出藍綠的包圍。而外界也多半評估，在台灣多數選民厭倦傳統兩大政黨的情況下，柯文哲的確成為不少選民的新選擇，就連柯本人也說，許多選民將希望投射在他身上。

因此，當柯昨天被問到如何看待候選人不使用傳統政黨色彩，而是喜歡選用白色為基底時，他表示，主要還是藍綠打太久，打到最後，雙方板塊都有點萎縮。

不過事實上，柯陣營此次並沒有自己做民調，柯說，多做多花錢，每個媒體雖然有機構效應，不過看trend（趨勢）還是可以分析。但針對國民黨立委蔣萬安評估目前他和藍營候選人丁守中民調只差5％，以及 「兩岸一家親」說法仍吸引到15％至20％藍選票等說法，他也說，這是很奇怪的題目，每天做自己就好，民調是個迷思，要看加權怎麼做。

另外，作家苦苓預測柯文哲、蘇貞昌、韓國瑜都會當選，柯文哲昨則笑說，其他人他沒辦法多說什麼，但他（指苦苓）對我肯定就好；媒體追問，新北蘇貞昌是否翻盤，要看柯會不會幫忙站台？但柯文哲說，call in節目一下說他要幫蘇、一下說會不會替韓站台，還有說林佳龍的，「奇怪，為什麼別人不來跟我站台都是我去幫別人站台？」強調他自己沒接到蘇陣營的站台邀請。

(中國時報)

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