地價稅暴漲 地主嗆縣長踹共

2018年10月24日 01:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政府近年調漲公告地價，有民眾近日收到11月即將開徵的地價稅單，發現相較去年漲了3倍以上，23日下午50、60名地主在前縣長范振宗、議員鄭美琴及楊敬賜等人陪同下，前往新竹縣政府抗議，反對調漲地價稅，大喊「縣長出來面對」，國民黨新竹縣長候選人楊文科也陪同民眾前往。

楊文科表示，他已知道民眾的心聲，尤其在最不景氣的時候：「我們一樣反對暴漲」。他是陪同民眾前往。由於抗議的民眾群情激憤，由范振宗、鄭美琴、楊敬賜等人代表進入縣府會談，反映民眾心聲。鄭美琴表示，有民眾反映要繳的地價稅從93萬漲到267萬。

楊敬賜、鄭美琴等人也表示，將會在議會提案、爭取連署，反對調漲地價等事宜。邱鏡淳則回應，他有聽到地主及民意代表的心聲，也是因景氣不好，中央才要擴大內需，提出前瞻基礎建設計畫，他會從善如流，斟酌各方意見，以民意優先處理。

擔任徐欣瑩姊妹後援會會長的前新竹縣副縣長徐柑妹說，楊文科去年擔任地價評議委員會主席，當時甚至有議員不滿憤而離席，讓她十分訝異的是，楊文科陪同民眾抗議，等同「自己來抗議自己」，好像很錯亂。鄭朝方競選團隊也發表聲明，指出，楊文科曾任副縣長：「當時漲稅的是你，現在抗議漲稅的也是你！」，陪同民眾抗議有如自導自演。

(中國時報)