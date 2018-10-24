寄過期公文 涂醒哲「會栓緊螺絲」

嘉義市衛生局21日辦「逆齡人生，嘉有喜食」成果發表會，多位議員卻直至22日才收到活動通知的過期公文，紛紛批評市府螺絲掉滿地？衛生局坦承疏失，強調會檢討改進，市長涂醒哲雖說會把螺絲栓緊，也呼籲大家不要選舉到了，就把事情都泛選舉化、政治化。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市衛生局21日辦「逆齡人生，嘉有喜食」成果發表會，多位議員卻直至22日才收到活動通知的過期公文，紛紛批評市府螺絲掉滿地？衛生局坦承疏失，強調會檢討改進，市長涂醒哲雖說會把螺絲栓緊，也呼籲大家不要選舉到了，就把事情都泛選舉化、政治化。

包括議長蕭淑麗、鄭光宏、黃秋澤等多位議員都反映收到過期公文，除覺得不受尊重，更質疑市府螺絲鬆了！蕭淑麗甚至說類似烏龍已不是第1次，「市府行政效率要好好檢討」，黃秋澤更炮轟市府花錢寄公文，卻是過期活動通知，「浪費公帑！」直指市府行政效率差，涂醒哲要負最大責任。

鄭光宏除對過期公文有質疑，也說市府舉辦許多活動，他都沒有收到通知，而是在媒體報導後才得知，讓他訝異的是，卻有其他議員同事被通知出席，讓他覺得市府「大小眼」，尤其正值選舉期間，市府是否違反行政中立？

衛生局副局長廖育瑋解釋，公文發文日期是16日，因案件數多達135件，裝袋包裝作業完成後於18日送至郵局外郵筒投遞，因郵局作業又碰到周末，才導致公文送到議員手中已延遲，衛生局會檢討改進。

涂醒哲回應「螺絲鬆了就把它栓緊」，但對鄭光宏質疑市府大小眼，他認為要拿出證據才講這樣的話，否則就是挑撥議員間的感情，強調兩件事「一碼歸一碼」，要分清楚，不要選舉到了，凡事泛政治化，也相信市民眼睛是雪亮的。

(中國時報)

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