總統的故鄉 枋山鄉長4搶1熱戰

2018年10月24日 01:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

枋山鄉人口數雖不到6000人，但因是蔡英文總統的故鄉而名聲不小，年底鄉長選戰更是精彩，今年3月民進黨內初選時，已爆出3搶1激烈戰，最後由打敗鄉長洪啟能、鄉代主席陳德昌的鄉代羅金良披綠袍出征，但洪、陳依舊參選，且前鄉長溫士源也加入戰局，選況刺激不已。

今年3月民進黨內初選結束後，總統的故鄉枋山堪稱「綠營鬧分裂」，因落馬的洪啟能、陳德昌一致表態參選到底，最後也果真見到2人都以無黨籍登記，而他們雖無黨部提名支持，但因在地深耕已久，各有各的實力及人脈，要打贏這場選戰也無不可能。

羅金良的主要勢力範圍在枋山村，陳德昌在加祿村，洪啟能則在楓港地區，即楓港村、善餘村，這是枋山鄉的最大票倉，但以單一村最多選票而言是加祿村，而又因他們都曾任多屆鄉代，各有經營的地方關係，因此，3人欲拿下綠營的票，堪稱有得拚。

相較之下，溫士源若能整合藍營的選票，出線的機會也不小。據悉，溫士源出自政治世家，家族中不僅他當過鄉長，他的父親也當過2屆鄉長，在地的政治實力不容小覷，加上他的勢力範圍也集中在楓港地區，可謂是綠營的最大勁敵。

地方人士指出，枋山鄉長選情已不是五五波可形容，因4人實力相當又勢力各據一方，沒到最後還真的無法看出誰的勝算大。

(中國時報)