崙背鄉 3位前鄉長拚戰 西螺鎮 尋求連任挑戰大

崙背鄉長候選人李泓儀。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
崙背鄉長候選人李合同。（周麗蘭攝）
崙背鄉長候選人李慶隆。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮長選舉有蕭澤梧、鍾美雲、鍾任明、鄭玲惠、蔡德福5人競逐，尋求連任的鄭玲惠腹背受敵，選情撲朔。崙背鄉長3名候選人都是前鄉長：李合同、李慶隆、李泓儀，其中李合同、李泓儀也是堂兄弟。二崙鄉長鍾福助尋求連任，面臨鄉代表楊創民的挑戰。

蕭澤梧、鄭玲惠原都是民進黨籍，也是前後任鎮長，蕭澤梧轉任縣議員4年決定再選鎮長，脫黨與鄭玲惠對壘，2人的票倉各有勝場，民進黨中央執政不佳，蕭澤梧遭開除的衝擊力減低，兩人實力消長備受矚目。

國民黨也有1組參選人鍾任明、蔡德福，都獲國民黨報准參選。西螺鎮代會主席鍾任明擁有不少年輕票源，其母謝金治也當過1屆鎮長；國民黨西螺鎮黨部主委蔡德福曾任1屆縣議員，也曾與謝金治競逐一屆鎮長選舉落敗。素人鍾美雲不滿藍綠鬥爭加入戰局，爭取游離選票。

崙背鄉選情十分特殊，李合同16年前任滿2屆鄉長卸任，李慶隆勝接任；李慶隆連任時遭李泓儀擊敗，未料連任時遭李永茂擊敗；李永茂尋求連任時，李泓儀二度對壘仍不敵。

這次崙背鄉長候選人都是前鄉長，李合同、李慶隆、李泓儀都各選過2次、1次、3次。李合同與李泓儀是親戚，李合同當鄉長時，李泓儀曾當他助理；李泓儀當鄉長時，李合同擔任祕書，這次兄弟登山各自努力。李慶隆積極復出，但日前遭逢母喪已暫停競選行程。

二崙鄉長鍾福助4年施政平穩，曾擔任2屆村長的鄉代表楊創民，在幾名村長力挺下投入鄉長選舉，不過鍾福助是民進黨提名，二崙政治版圖也綠大於藍許多，鍾福助選情還算穩定。

(中國時報)

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