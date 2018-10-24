楊麗環總部成立 一舉三得

2018年10月24日 01:10 中國時報 蔡依珍／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人楊麗環23日成立愛心行動競選總部，她笑讚是「一舉三得」，除了省錢，機動性能深入大街小巷貼近基層民意，更能帶著文化和弱勢團體「趴趴走」，讓年輕人有舞台、基金會或協會來義賣，宣傳公益愛心理念，讓愛延伸。

楊麗環說，傳統競選總部在固定位址，流於吃吃喝喝的刻板印象，為了緊扣自己長年關懷婦幼、照顧弱勢的想法，競選團隊精心打造一部愛心行動車，讓選舉和公益結合，以移動式競選總部巡迴全桃園，傳遞參選理念並鼓勵大家熱心公益，23日選在供奉楊府元帥、大宋楊家將楊六郎的宋天宮出發，意喻傳承忠烈精神、收復失土。

楊麗環說，獲得民眾認同跟花錢並非等號，自己沒有政黨奧援，透過行動總部將能節省經費，更重要的是，機動性可以深入桃園大街小巷、更貼近民意，團隊也發揮巧思，引進弱勢團體和藝術文化表演團隊，讓他們跟著行動總部一起巡迴，像是年輕魔術師、傳統歌仔戲團都會上台表演，華山基金會、單親家庭保護協會、新移民女性關懷協會則販售純手工特色產品，爭取選票、宣揚自己的同時，也呼籲大家用愛心照顧更多弱勢。

楊麗環說，愛心行動總部讓選舉不再是傳統政治、激情式的選舉場，而是結合公益助弱勢和多元族群的溫馨園遊會，遠離政黨廝殺、對決，包容所有聲音，她也預告婦幼公益大使蘇霈、台語男歌星陳茂豐等人也都會參與巡迴，讓愛心行腳桃園各區。

(中國時報)