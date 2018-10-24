逢開議期 涉賄水上鄉代被押又飭回

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣五合一選舉賄聲賄影不斷，檢調查出水上鄉某現任鄉代涉嫌交付款項給兩樁腳，以每票500元向選民行賄，23日聲押鄉代和1名樁腳獲准，事後卻發現正值代表會開議期間，依地方自治法規定，非現刑犯不得逮捕或拘禁，該名鄉代遭押後幾小時後已被飭回。

嘉義地檢署22日指揮嘉義縣調查站、縣警局、水上分局等單位兵分多路，帶回某鄉代、兩名樁腳和多位選民，進一步查出爭取連任的某鄉代在10月間某日，把現金交給兩名樁腳，樁腳隨即至熟識的選民處所，以1票500元代價，向選民買票行賄，並要求選民把票投給該鄉代。

檢察官侯德人複訊後認為該鄉代及其中一名樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，23日凌晨獲准，另名樁腳雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，以3萬元具保，其餘選民飭回。

沒想到該鄉代遭押不久，嘉義地檢署主動致電水上鄉代表會，發現昨天是代表會開議第2天，在會期內除非經代表會許可，否則不得逮捕或拘禁當事人，為避免違反法令，昨下午將鄉代飭回，樁腳維持羈押禁見處分不變。

地檢署主任檢察官蔡英俊表示，因代表會開會起碼10天，之後要看案件偵辦進度和狀況，看是否達到聲押要件，屆時再評估是否重新聲押該鄉代。

(中國時報)

林碧秀拚連任 摔斷手照跑行程 竹田、新埤、來義 鄉長再接再厲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。