逢開議期 涉賄水上鄉代被押又飭回

2018年10月24日 01:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣五合一選舉賄聲賄影不斷，檢調查出水上鄉某現任鄉代涉嫌交付款項給兩樁腳，以每票500元向選民行賄，23日聲押鄉代和1名樁腳獲准，事後卻發現正值代表會開議期間，依地方自治法規定，非現刑犯不得逮捕或拘禁，該名鄉代遭押後幾小時後已被飭回。

嘉義地檢署22日指揮嘉義縣調查站、縣警局、水上分局等單位兵分多路，帶回某鄉代、兩名樁腳和多位選民，進一步查出爭取連任的某鄉代在10月間某日，把現金交給兩名樁腳，樁腳隨即至熟識的選民處所，以1票500元代價，向選民買票行賄，並要求選民把票投給該鄉代。

檢察官侯德人複訊後認為該鄉代及其中一名樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，23日凌晨獲准，另名樁腳雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，以3萬元具保，其餘選民飭回。

沒想到該鄉代遭押不久，嘉義地檢署主動致電水上鄉代表會，發現昨天是代表會開議第2天，在會期內除非經代表會許可，否則不得逮捕或拘禁當事人，為避免違反法令，昨下午將鄉代飭回，樁腳維持羈押禁見處分不變。

地檢署主任檢察官蔡英俊表示，因代表會開會起碼10天，之後要看案件偵辦進度和狀況，看是否達到聲押要件，屆時再評估是否重新聲押該鄉代。

(中國時報)