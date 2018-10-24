選舉旗幟偷跑 苗栗市強制拆除

2018年10月24日 01:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

號次抽籤完有候選人競選號次的旗幟滿街掛，雖為加深選民印象，但已違反規定。苗栗市長邱炳坤指示清潔隊嚴格取締違規廣告物，至23日已拆除上百面競選旗幟。

市公所日前已發文告知苗栗市內各候選人，依苗栗市廣告物管理條例規定，自25日上午8點起才開放懸掛競選廣告物，且須於投票日後7天內自行拆除。

環保稽查員表示，日前只要在路上看到偷跑的競選旗幟，便立即致電給候選人，要求他們自行拆除，卻未見任何動作，因此自22日起全面強制拆除並沒收。

清潔隊長孫春明表示，目前已拆除上百面旗幟，22日拆下的旗子皆已燒毀，不會還給候選人，23日持續取締違規。環保稽查員表示，要在市區內懸掛選舉廣告物，需提交申請書與保證金，其中里長5000元、市民代表1萬元，而縣長、市長、縣議員、中央級民代候選人需繳交3萬元。

而懸掛廣告物另有地區限制，市區橋梁、陸橋、地下道上方安全護欄、南苗三角公園、苗栗火車站前廣場周邊，皆禁止懸掛，也不能掛在行道樹、公園植栽上。同時禁止使用膠帶，要用鐵絲綁緊固定。

孫春明強調，若發現違規或提早懸掛，除強制拆除外，更會沒收保證金，呼籲各候選人勿心存僥倖，並要遵守規範，不得影響交通與路人安全。

(中國時報)