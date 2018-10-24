田尾 埤頭 北斗 溪州新人爭霸

2018年10月24日 01:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉與田尾鄉，4名現任鄉鎮長分別已2屆任滿或放棄競選連任，全都新人競逐，其中北斗鎮藍、綠激戰；溪州鄉是民進黨唯一執政鄉鎮，縣議員轉戰的李俊諭能否延續綠色政權，備受關注。

北斗鎮現任國民黨籍鎮長楊麗香2屆任滿，她先生李玄在獲國民黨提名接棒參選；民進黨提名現任鎮民代表王東魚；無黨籍候選人有里長顏旭信與北斗國中家長會長顏宏霖。

北斗公所與鎮代會關係很緊張，年底選舉儼然是雙方的延伸戰，分別代表所、會的李玄在與王東魚陣營廝殺在所難免，另顏旭信與顏宏霖的戰力也很堅強，戰況激烈可期。

田尾鄉現任鄉長陳君栓，2年多前才代表國民黨參加補選勝出，但原本篤定競選連任的他卻在候選人登記前夕突以家庭因素宣布棄選。田尾鄉政治版圖一直是藍大於綠，陳君栓棄選，同屬藍軍的鄉民代表會正、副主席林守政、黃坤煌都以無黨籍登記參選，另政黨傾向綠營的無黨籍前鄉民代表許登旺也投入戰局，3強鼎立。

埤頭鄉長選舉，民進黨提名立委洪宗熠團隊的謝志能，國民黨雖沒提名候選人，但無黨籍候選人前鄉長陳滄炅、連任5屆鄉代的杜懿彩、公所祕書蕭秋龍都屬藍營。這場選戰，杜懿彩有現任鄉長吳錦潭支持，謝志能則有政黨奧援，但陳滄炅與蕭秋龍的實力也不容小覷。

溪州鄉，民進黨現任鄉長黃盛祿2屆任滿轉戰縣議員，民進黨推出連任多屆的戰將級縣議員李俊諭投入選戰，國民黨候選人為溪州婦女會理事長江淑芬；另無黨籍候選人則有現任東州村長劉禮財與企業家黃學信。溪州李、江兩陣營對戰態勢明顯。

(中國時報)