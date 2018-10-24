嘉縣長3選將 端教育牛肉

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中國時報
／嘉縣報導

年底選戰逼近，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘23日開記者會宣布教育政見，民進黨縣長候選人翁章梁、國民黨縣長候選人吳育仁也在日前提出教育相關政策。教育的品質影響未來的競爭力，候選人們使出全力，搶攻家長、教育界的選票。

吳芳銘提出「10在好學力，享受好嘉教」教育政策，包括運用當今科技進步技術A（人工智慧）、B（大數據）、C（雲端），輔助應用於教學和升學；全面推動學校課後輔導或社團活動；簡化學校行政工作，讓老師落實教學研究、生活輔導工作；整合縣內空間，推動托育、幼兒教育和托老共構融合，執行「托育＋長照＋就業」三合一政策。

吳芳銘也強調，多語學習以因應國際化和產業發展趨勢，包括英語向下延伸、程式語言和AI人工智慧語音等，同時導入技職教育探索課程，讓學生多元探索學習。在數位學習上，導入AR、VR和磨課師（MOOCs）促進線上和體驗學習，增強理解力和學習成效。

翁章梁日前也召開「活化教育政策」記者會，許多教育界人士出席力挺，翁章梁表示，面對少子化的衝擊，若當選將成立教育發展委員會，邀集相關教育人員深入討論，希望用3個月的時間，擬定出嘉義縣教育的發展策略，「勇敢轉型，創新嘉義」，翁章梁提出在地融合、數位翻轉、特色校園、廣設公托、提振士氣及強健體育等重要教育政策，其中包含食農教育、AI智慧學習、減輕行政人員負擔、增加津貼等等。

吳育仁則強調，學者當縣長，和家長一樣都重視教育，都會投注最大心力與資源在教育上，若他當選，將推廣中華傳統文化，編中華文化基本教材，深植倫理道德觀念家庭核心價值；培養國中小學生3至4項運動技能，教育與職業連結，在學校早日探索職業傾向等。

(中國時報)

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