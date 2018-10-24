選務人員招募 已達82％

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中國時報
／桃園報導

桃園市選委會23日公告選舉人資格審查結果，登記參選里長990人當中，有3人因違反選罷法資格審查未過，1人亡故，最後確定986名參選人資格通過。市府新聞處長張惇涵表示，選務人員總需求1萬9980人，目前已經有1萬6347人，已達82％，部分為學生，會詢問是否返鄉投票，能配合時間者才會錄取。

桃園市有990人登記參選504個里的里長，最後審查結果，觀音區廣興里長參選人田俊麒、大園區田心里長參選人江錦春與楊梅區裕新里長參選人蔡進園3人資格審查未過，選委會表示，3名里長參選人因違反選罷法第26條規定，不得登記為候選人。

另外，11月24日選務人員需求，目前依照各區公所統計，約需要1萬9980人，目前已經有1萬6347人，已達82％，而各區里選務人員，除公職人員、老師外，還有285位學生，其中有42位外縣市學生。張惇涵表示，原選務人員招募至15日，現因報名人數不足，需要再延長，截止日期未定。

市府表示，這些想參與選務的學生，選委會都會先與報名學生確認，再行決定錄取與否並安排工作投開票所，若戶籍地在桃園者，安排於戶籍所屬投開票所工作，由主任管理員現場協調進行投票，若安排非戶籍所屬投開票所工作者，由主任管理員視工作投開票所投票情形，讓選務人員用1小時左右時間至自己戶籍所屬投開票所投票，盡量不跨區。

戶籍地在外縣市者，收到報名後會先與報名學生確認是否確定不返鄉投票，確定不返鄉投票者才會錄取。

(中國時報)

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