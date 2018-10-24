草根尬草根 選情緊繃

無黨籍竹塘鄉長候選人蔡碩任。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導
民進黨竹塘鄉長候選人林浚熙。（鐘武達攝）

彰化縣二林鎮長選舉，參戰3人都勢在必得，選情緊繃；芳苑、大城則是民進黨地方執政的保衛戰；竹塘鄉現任鄉長放棄挑戰連任，民進黨首度推出候選人林浚熙，將與藍軍支持的無黨籍對手蔡碩任對戰，兩人都是現任鄉民代表，勢均力敵。

二林鎮現任鎮長張國棟2屆任滿，轉戰縣議員，角逐下屆鎮長選戰的分別是縣議員陳光輝、前二林農會總幹事蔡詩傑與參選經驗豐富的曾萬火，二林鎮的政治版圖長期藍大於綠，3名候選人卻都是無黨籍。

陳光輝曾任里長聯誼會會長，4年前初次轉戰縣議員就傳捷報，這次角逐鎮長，實力被看好 ；不過，蔡詩傑是去年才卸任的二林鎮農會總幹事，年輕有為的形象加分不少；曾萬火在地方服務數十年，服務熱忱與經驗也受肯定。

芳苑鄉現任鄉長洪和炉，本屆以無黨籍參選，險勝民進黨候人林濟民，當選後加入民進黨並獲提名競選連任，但這個結果讓二度爭取提名未果的林濟民強烈不滿，他以無黨籍投入選戰，綠軍票源可能分散。

國民黨是由彰化縣稅務局股長退休的林保玲出戰，林的先生為前公所主祕洪俊郎，洪家在地方是政治家族，有一定實力，能否在兩綠之爭中漁翁得利，地方拭目以待。

大城鄉長蔡鴻喜2014年首度參選，迎戰尋求連任的鄉長吳明玉與回鍋再選的前鄉長蔡慈賢，並壓倒性勝出，這次競選連任依然被看好，但對手是國民黨鄉黨部前主任陳楨宜，陳雖是女性，戰鬥力卻十足，有爆發力。

竹塘鄉現任鄉長莊宜洌原本被視為篤定挑戰連任，卻在半年前以生涯規畫理由宣布不再參選。年底選舉民進黨首度有候選人參戰，林浚熙是現任鄉民代表，而對手是無黨籍現任代表會副主席蔡碩任，雙方基層實力相當，預料是激戰。

(中國時報)

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