羊肉店煮米粉 塑膠袋也下鍋

爆料影片可見，女員工烹煮米粉連同袋子下鍋，令人作噁。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

實在不衛生！臉書社團「爆料公社」PO文指控，高市前鎮區一家羊肉店店家，在廚房煮米粉時，竟然連同塑膠袋下鍋煮，目擊者拍下過程嘲諷「一鍋塑化劑」，衛生局23日派員登門稽查，業者坦言是7年前所為，但現場查獲多項缺時，勒令限期改善，否則依法開罰。

網友PO文的影片中，清晰可見1名女員工將裝有米粉的綠色塑膠袋，整個放入鍋子裡面烹煮，過程中不斷以鍋鏟將整袋米粉壓入，反覆翻面。畫面上爆料公社，網友痛批「滿滿致癌物」、「太無良」、「店家的獨家祕方？」、「老闆娘是多怕米粉溜出來」擔心吃下肚，後果不堪設想。

食品衛生科長陳建良指出，如查業者烹煮方式確實有將米粉連同塑膠袋直接烹煮，將依違反《食品安全衛生管理法》規定，開立限期改善通知書，若未改善則可處6萬元至2億元罰鍰。

昨早食品科人前往稽查，店家未開撲了個空，下午4時許再度上門，業者坦承不諱，影片中煮米粉的女子是她，但供稱這是民國100年時所為，「早期年代的做法就是這樣」，後來已經改善，衛生局觀察現場，現今米粉袋尼龍包裝確實與影片中不同。

不過，稽查人員也查獲，店家有多項缺失，包括食材不離地、冰箱食材沒有覆蓋，作業區餐車有塵垢未處理，勒令10月31日前改善，否則依《食安法》裁處。另外將抽驗米粉熟食誠品是否殘留塑化劑、漂白劑、防腐劑，以研判是否有受汙染情事。

(中國時報)

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