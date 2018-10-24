划舟踩街並進 來關渡逗鬧熱

第4屆鬧熱關渡節將於本周末登場，「手工舟」昨搶先亮相，揭示活動水陸並進精神，展現地方生命力。（北市觀傳局提供）

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中國時報
／台北報導

鬧熱關渡節27日於關渡水岸公園廣場登場，預計有逾百組團隊征戰，水上划舟以「手工舟」橫渡基隆河航向淡水河，陸上踩街則以象徵凝聚力的「西河旗」及水岸聚落特色的「踩街裝扮」，延續往年水陸並進精神，展現文化風貌及地方生命力，歡迎民眾共襄盛舉！

逾百組團隊 協力征戰

第4屆鬧熱關渡節本周末盛大登場，策畫執行單位台北藝術大學23日舉辦記者會，由該校舞蹈系學生帶來精彩表演，「手工舟」及「西河旗」也提前亮相，北藝大校長陳愷璜、副校長李葭儀、觀傳局長陳思宇、關渡宮總幹事陳進雄、華碩電腦公司永續長魏杏娟、台北海洋科技大學校長唐彥博均到場參與。

北藝大校長陳愷璜表示，本屆鬧熱關渡節以「萬旗百舟齊行」內化關懷環境，且活動不只一天，另與關渡里民、關渡宮、企業、在地團體等協力，規畫踩街、划舟、匯演等系列活動，呈現淡水河岸的關渡特色。

系列活動 連結社區情感

觀傳局長陳思宇表示，城市的形成，少不了歷史的堆疊與人文厚度的累積，而在地居民的積極參與社區文化，讓社區特色、文化風貌能被延續，尋求觀光在地化，讓國內外旅客能感受到在地人的熱情。

陳思宇表示，看見大家展現庶民藝術與創意，覺得居住在關渡地區很幸福，而鬧熱關渡節最大的意義，也就是透過活動成為連結社區情感的重要橋梁。

(中國時報)

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