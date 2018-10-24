藍綠長期各半 新人難突圍

2018年10月24日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市第十選區（汐止、金山、萬里）市議員8人角逐4席，現任議員白珮茹、周雅玲拚連任，議員廖正良交棒兒子廖先翔，沈發惠則交棒給子弟兵張錦豪，一般預料，本選區長期由藍綠均分4席，其他候選人想突圍，恐怕還要多努力。

汐止票源約佔8成

第十選區以汐止票源最多，占總票數約8成，掌握汐止區選票，為勝選一大關鍵。上屆在汐止區獲得最高票的國民黨白珮茹今年競選連任，由於父親白添枝曾任立委，她也已任3屆議員，基層實力雄厚，地方讚譽有加，選情平穩。

國民黨廖先翔為現任議員廖正良的兒子，待在父親身邊擔任助理長達10年，已累積不少基層實力，此次參選承接政治香火，秉持「一人當選、兩人服務」的理念，地方上同樣高人氣。

時代力量人脈加持

民進黨候選人周雅玲擔任3屆議員，姊姊周雅淑為前立委、汐止鎮長、縣議員，妹妹周雅倩曾為民進黨全國黨代表，挾著長期深耕地方的基礎和政治背景，連任機會高。

民進黨現任議員沈發惠為投入2020年的立委選戰，交棒給助理張錦豪，沈在地深耕20年，張錦豪是現任副議長陳文治辦公室主任，也為沈擔任助理長達12年，基層實力自然不在話下。

時代力量派出立委黃國昌助理黃智姍參選，黃智姍家族在汐止區做旅行社事業，政治實力雖不及其他現任議員，但地方人脈雄厚，恐怕會與綠營瓜分選票，增加選舉變數。

其他為脫離國民黨參選的黃瑞傳、汐止分局現任警員李忠寶和牙醫師唐瓔庭，但受限於知名度，必須要多加衝刺才能勝出。

(中國時報)