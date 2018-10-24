南大路警察宿舍 動工修復

2018年10月24日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹火車站後站長久以來發展嚴重失衡，市府近年積極活化後站，23日進行「南大路警察宿舍修復再利用工程」動工典禮，將投入超過4500萬進行修復，完工後該區將成為市民欣賞藝文展覽、喝咖啡並重溫歷史記憶的好去處，大為提升南區生活品質。

守護老樹舍 活化歷史建築

市長林智堅指出，4年前他剛上任時，已高齡80歲的「南大路警察宿舍」因老舊且成治安死角，及環境等問題面臨拆除命運，但他認為這是後站甚至全市居民的共同記憶，市府團隊因此停下都更腳步，並啟動老樹保留、老屋活化的「老樹舍計畫」，透過調查研究爭取經費，同時也感謝議員徐信芳協助，共同守護「老樹舍」，爭取活化歷史建築。

修復再利用 變身藝文特區

「南大路警察宿舍」興建於1929年至1935年間，建築為典型的雙拼木造日式宿舍，是過往市民生活與文化遺跡，並見證了黑金町、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史，修復完成後將交給老樹舍團隊，讓閒置34年、雜草叢生的下竹里樹屋，變成「在地人的咖啡廳」，相信未來後站再串聯南大路警察宿舍，成為最有氣氛的藝文特區。

文化局指出，市府近4年新增18處古蹟歷建，目前共有61處古蹟歷史建築，文化局並持續努力進行古蹟、歷史建築的修復再利用，期許回復古蹟風貌的同時，也努力打造周圍成為親民的優質環境，讓民眾遊玩參觀古蹟同時，也可深入了解探索歷史文化及建築特色，進而愛護保存這個珍貴的文化資產。

(中國時報)