南大路警察宿舍 動工修復

新竹市「南大路警察宿舍」原本面臨拆除命運，市林智堅（中）極力保留而啟動「老樹舍計畫」。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹火車站後站長久以來發展嚴重失衡，市府近年積極活化後站，23日進行「南大路警察宿舍修復再利用工程」動工典禮，將投入超過4500萬進行修復，完工後該區將成為市民欣賞藝文展覽、喝咖啡並重溫歷史記憶的好去處，大為提升南區生活品質。

守護老樹舍 活化歷史建築

市長林智堅指出，4年前他剛上任時，已高齡80歲的「南大路警察宿舍」因老舊且成治安死角，及環境等問題面臨拆除命運，但他認為這是後站甚至全市居民的共同記憶，市府團隊因此停下都更腳步，並啟動老樹保留、老屋活化的「老樹舍計畫」，透過調查研究爭取經費，同時也感謝議員徐信芳協助，共同守護「老樹舍」，爭取活化歷史建築。

修復再利用 變身藝文特區

「南大路警察宿舍」興建於1929年至1935年間，建築為典型的雙拼木造日式宿舍，是過往市民生活與文化遺跡，並見證了黑金町、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史，修復完成後將交給老樹舍團隊，讓閒置34年、雜草叢生的下竹里樹屋，變成「在地人的咖啡廳」，相信未來後站再串聯南大路警察宿舍，成為最有氣氛的藝文特區。

文化局指出，市府近4年新增18處古蹟歷建，目前共有61處古蹟歷史建築，文化局並持續努力進行古蹟、歷史建築的修復再利用，期許回復古蹟風貌的同時，也努力打造周圍成為親民的優質環境，讓民眾遊玩參觀古蹟同時，也可深入了解探索歷史文化及建築特色，進而愛護保存這個珍貴的文化資產。

(中國時報)

藍綠長期各半 新人難突圍 重生 彰邑關帝廟28日入火安座

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。