重生 彰邑關帝廟28日入火安座

2018年10月24日 01:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣定古蹟彰化市彰邑關帝廟去年2月在辦理修復工程發包期間，後殿慘遭祝融，市公所當機立斷自籌經費，總計4500萬元一併發包，提早至本月初完工、僅耗時1年3個月，28日將盛大舉行重修入火安座大典，並有一連5天慶典，11月2日重新開放信眾入廟參拜。

進度大超前 一連5天慶典

年久失修的關帝廟，原已獲中央與縣府補助2750萬元修繕，去年2月間卻因臨宅翻修，工人焊接火花噴濺至木造屋頂，後殿文昌殿付之一炬。事發後公所與屋主訴訟中，縣府更研擬制定法規，要求位處文化資產周邊建築，施工時須預先送交施工計畫備查。

因動工期程和工期超乎預期，蔡英文總統原定23日來視察修復成果，卻因普悠瑪事故取消行程。照原定行程到場巡視的彰化市長邱建富表示，關帝廟從2月8日大火到動工僅隔半年，主因在公所未把經費退回重提修護計畫，而是將後殿追加工程部分、直接補足至4500萬元一併發包。

邱建富說，去年8月11日開工，今年10月11日即竣工，原本593天工期縮短至427天，進度大幅超前，提前166天，創下國內古蹟維修罕見紀錄。

11月2日 開放參拜

重修入火安座大典28日上午7時開始，將有一系列慶祝儀式、戲曲酬神演出，壓軸活動在下月1日下午3時起，舉行大士出巡奏迎安奉、普渡開香，當晚子時前夕，由道士跳鍾馗、押煞玄科敕開廟門後，翌日清晨6時30分開放祭拜。而先前暫厝在慶安宮的50多尊神明，也將提前於26日舉行迎神遊境後，請回關帝廟安放。

(中國時報)