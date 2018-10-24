護理師憶搶救 都說先救別人

2018年10月24日 01:10 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

普悠瑪列車翻覆當時，在車上的台東基督教醫院護理師宋美英立即投入救援，她說，當時大家合力找資源，救護車後送時，大家沒有搶著要先上，反倒說：「這個比較嚴重，先載他，我可以忍」，讓她看到台東人的善良。

救護車來 沒人搶上

宋美英23日參加台東縣各界追思祈福活動，回憶生死一瞬間時表示，當時她坐在餐車型車廂，火車啟動後走走停停，就覺得不太對勁，當翻覆瞬間，乘客的驚聲尖叫已被轟隆的的撞擊聲淹沒，白煙慢慢飄過來，她以為上帝要把她接走了，等到車子停下來，才聽到一片吵雜聲。

宋美英哽咽說，當看到都是熟面孔的台東人，大家都很鎮定，幫忙找醫療資源，救護車要後送，大家都沒有吵著「先載我、先載我的家屬」，反而說：「先載傷勢嚴重的人，我可以忍」，讓她看見台東人的善良。

擁抱孩子 互相保護

「孩子是我的安全氣囊，我是他的安全護墊」，東基資訊主任吳直融當時也在該失速列車上，他說，當時抱著孩子在第6車廂，只有1秒時間，車上物件飛來飛去，因為與懷裡的孩子互相保護，幸運地沒受到太大的傷害。

藝人北原山貓合唱團的陳明仁也搭上此列車，他心有餘悸地表示，當天搭了這輛普悠瑪要返回台東，只訂到鳳林到花蓮的票，他來到第1節補票，車子突然開始劇烈震動，發出刺耳的巨大聲響，接著強大的撞擊力讓他摔了出去，他難掩驚恐的說，是父親及大哥保佑，才能幸運僅受輕傷。

(中國時報)