護理師憶搶救 都說先救別人

在普悠瑪上的宋美英（右）、吳直融回憶驚險瞬間。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

普悠瑪列車翻覆當時，在車上的台東基督教醫院護理師宋美英立即投入救援，她說，當時大家合力找資源，救護車後送時，大家沒有搶著要先上，反倒說：「這個比較嚴重，先載他，我可以忍」，讓她看到台東人的善良。

救護車來 沒人搶上

宋美英23日參加台東縣各界追思祈福活動，回憶生死一瞬間時表示，當時她坐在餐車型車廂，火車啟動後走走停停，就覺得不太對勁，當翻覆瞬間，乘客的驚聲尖叫已被轟隆的的撞擊聲淹沒，白煙慢慢飄過來，她以為上帝要把她接走了，等到車子停下來，才聽到一片吵雜聲。

宋美英哽咽說，當看到都是熟面孔的台東人，大家都很鎮定，幫忙找醫療資源，救護車要後送，大家都沒有吵著「先載我、先載我的家屬」，反而說：「先載傷勢嚴重的人，我可以忍」，讓她看見台東人的善良。

擁抱孩子 互相保護

「孩子是我的安全氣囊，我是他的安全護墊」，東基資訊主任吳直融當時也在該失速列車上，他說，當時抱著孩子在第6車廂，只有1秒時間，車上物件飛來飛去，因為與懷裡的孩子互相保護，幸運地沒受到太大的傷害。

藝人北原山貓合唱團的陳明仁也搭上此列車，他心有餘悸地表示，當天搭了這輛普悠瑪要返回台東，只訂到鳳林到花蓮的票，他來到第1節補票，車子突然開始劇烈震動，發出刺耳的巨大聲響，接著強大的撞擊力讓他摔了出去，他難掩驚恐的說，是父親及大哥保佑，才能幸運僅受輕傷。

(中國時報)

大樓誤用KYB 國民黨議員促清查 三姊妹放學走夜路 暖警護送

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。