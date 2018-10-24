三姊妹放學走夜路 暖警護送

吳姓三姊妹等不到爸爸，摸黑走路回家被警方發現，其中6歲小妹妹累倒派出所。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮最南端就讀東里國中及國小吳姓三姊妹，放學後遲遲不見父親至學校接送，14歲的小姊姊帶著13歲和6歲的妹妹摸黑徒步回家，被巡邏員警發現，將三人先帶回派出所，小妹妹疑疲累，當場倒頭大睡，單親爸爸接獲警方來電才驚呼，正在山上工地臨時加班，一時忙碌忘記。

東里派出所警員湯奕碩表示，日前傍晚執行巡邏勤務，行經富里鄉台九線302公里北上車道發現三姊妹靠著路邊行走，於是上前詢問，才知姊妹三人打算走路回家。由於天色已經昏暗，加上省道車流交織，且學校距離住家尚有4公里之遠，便將三姊妹帶回派出所內暫時安置。

員警先拿出餅乾給與三姊妹充飢，其中年僅6歲就讀小一的妹妹因過於疲累，坐在所內椅子上休息時，不知不覺就倒頭呼呼大睡；大姊向員警說，三人放學後，一直等不到父親來學校接她們，因此她便帶著二個讀國小的妹妹徒步走回吳江村的住家。

警方通知學校後，老師前來關心，經了解三姊妹由單親的吳姓爸爸獨力扶養，吳男歉疚向警方稱當天在山上工地臨時加班，一時忙碌忘了去學校接回女兒，湯奕碩等待姊妹吃完晚餐後，主動開車把三人平安護送返回位居鄉境最北側的吳江村。

玉里警分局長潘仕能表示，肯定員警在第一時間做出妥善處置，即時關心協助，讓三位學童享有安全的生活環境，充分保護及協助婦幼弱勢，也希望民眾在看見警察辛勞執勤時，能夠多多給予掌聲及鼓勵，讓警察同仁更有動力與幹勁。

(中國時報)

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