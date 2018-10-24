水池改建沙坑 小朋友搶著玩

2018年10月24日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

板橋區石雕公園內水池閒置許久，板橋區公所為活化空間，將原水池改建為溜冰場及兒童沙坑遊戲區，23日由副市長李四川主持啟用儀式，並邀請板橋幼兒園的學童搶先體驗，現場還準備草仔粿、彈珠汽水、麥芽糖等古早味零嘴，讓小朋友和家長度過一個愉快的上午。

啟用儀式邀請板橋區市立幼兒園小朋友、直排輪團體、里長及眾多里民們近500人參加，小朋友在溜冰場和沙坑玩得不亦樂乎，現場還提供芋粿巧、草仔粿、彈珠汽水、麥芽棒棒糖等多種古早味平民美食，讓大家對改建過後的公園有全新的休閒體驗。

板橋區公所指出，市府近年陸續推動多處特色公園及共融遊戲場，經改建石雕公園舊有水池，打造出全能性溜冰場及兼具遮陽的彩虹兒童沙坑遊戲區，在兒童遊玩的休閒娛樂設施中，加入多盞夜間照明投射燈，照亮每個角落，讓遊玩的學童及民眾們更安心的使用。

昨天上午天空飄著毛毛細雨，看著小朋友仍可在沙坑遊戲區開心嬉戲的家長說，以前看到公園的沙坑都是露天，無法遮陽避雨，有屋頂的沙坑真的很少見，不必擔心小孩曬太久太陽，或是突然下雨要急忙躲雨，貼心的設計真的很方便。

板橋區公所表示，公所結合民政局及綠美化環境景觀處的資源與協助，費時近3個月，合作完成體健設施以及兒童遊戲場的改善工程，將原本閒置的水池改建為兒童遊戲場所，屏棄以往同質性罐頭遊具設施的思維，打造成各年齡都能使用的「共融性遊戲場」。

(中國時報)