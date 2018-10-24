青年才藝競技 總獎金30萬

活潑有趣的氣球達人小俊哥哥，展現創意與專業，折出許多可愛的氣球動物。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府今年首度辦理「苗準青年、達人讚起來」青年才藝競技，提供青年展現活力的機會與平台，競賽總獎金高達30萬元，鼓勵踴躍參與。

23日在魔術師Peter吳的魔幻水晶球表演下，為比賽揭開序幕。Peter吳先以魔幻環吸引觀眾目光，接著再透過晶瑩剔透的水晶球，讓大家深陷在他靈巧的手法中。另外還有年僅14歲便取得街頭藝人證照的爵士鼓少年峰兒、活潑有趣的氣球達人小俊哥哥等人，將現場氣氛炒熱至最高點。

縣長徐耀昌表示，自上任以來，便努力為青年、勞工爭取權益，讓青年能返鄉工作，並讓勞工在工作、家庭與生活方面能有好的發展。他還說，這次競賽不只要發掘出隱藏在各領域的年輕達人，讓青年有機會展現才華，創造自身價值。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，18歲至40歲就能透過網路報名參加，並聘請電視節目製作人羅國倫、客語創作歌手戴士堯、知名魔術師神奇傑克擔任評審，預計12月1日在國立聯合大學進行，選出20組優秀表演者，再於12月16日的決賽中一較高下。

決賽第一名可獲得6萬元獎金、第二名3萬元、第三名2萬元，入圍決賽者也能得到獎金1萬元，另設最佳苗栗獎及最佳人氣獎也各發獎金1萬元。

(中國時報)

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