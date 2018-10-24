甜柿紅了 吳音寧賣力推銷

2018年10月24日 01:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

甜柿紅了！時值甜柿盛產季節，台中市農業局23日凌晨於北農第二批發市場，率隊舉辦「和平豐水果，冬戀台北城」推廣活動，廣邀承銷人、攤販參與，北農總經理吳音寧、台中市農業局長王俊雄化身推廣員，賣力推銷農產品，吸引大批承銷人駐足嘗鮮，氣氛熱烈。

適逢甜柿產季，台中市農業局長王俊雄配合批發市場作業時間，昨與眾多農友一同到場舉辦試吃大會，吸引大批承銷人嘗鮮，就連北農總經理吳音寧加入推廣行列、賣力分送甜柿，吳音寧表示，現在是吃甜柿的最佳時機，每個農產品都是農民的心血，歡迎民眾踴躍採買。

王俊雄指出，柿子可依產季及外型分為「早秋」、「次郎」、「富有」等品項，再過一周「富有」就要上市，甜度最高可達22度，此次首度與北農合作試吃活動，透過農友面對面分享，讓承銷人邊吃邊聽解說，實際了解甜柿的美味祕密。

王俊雄表示，甜柿為台中和平區摩天嶺重要水果產業，栽培面積約2120公頃，年產量約2萬8431公噸，產值高達14億元，無論於甜度、口感都不輸給日本生產的甜柿。

農友羅愛救表示，自家田園採友善生態耕農，不使用農藥，因此種植出來的柿子可以連皮吃，熟成的話也可以放進冰箱冷凍，成為天然柿子冰沙，歡迎民眾多加選購。

(中國時報)