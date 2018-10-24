台糖打造林園大道 小朋友森呼吸

台糖在雲嘉主要幹道兩側打造林園大道有成，雲嘉區處副經理陳光明（左）向小朋友解說改善空汙貢獻。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

台糖公司雲嘉區處20年前在雲林、嘉義各主要幹道旁植樹百餘公頃，打造出林園大道，每年約可吸收1500公噸二氧化碳，該區處副經理陳光明23日為好鄰居雲林縣古坑鄉興昌國小孩子解說環保生態，大人小孩徜徉在舒適林園道中，共同見證「十年樹木」的成果。

台3線台糖環保林園大道毗連興昌國小，南北長達近1公里，和行道樹連成一片，綠蔭濃密，令人心曠神怡，全校總動員撿除林間垃圾，讓林下土地純粹屬於綠草與枯葉。

台糖公司雲嘉區處經理賴坤發表示，該公司為配合環保署空氣品質淨化區計畫，1997年起陸續提供該公司位於重要公路沿線兩旁農場土地，建置環保林園大道，植樹迄今已逾20年，除淨化空氣品質外，更展現優美林相及綠美化道路景觀的公益形象。

陳光明說，該區處在雲、嘉共種植100.75公頃環保林園大道，每年二氧化碳總吸收量約1500公噸，提升空氣品質，有效減低各種汙染的影響程度，綠地亦成為昆蟲、鳥類、爬蟲等生物棲息場所，讓大家認知保護環境、愛護生態的重要性。

小朋友徜徉林園大道聽蟲鳴鳥叫，也觀察到螳螂、人面蜘蛛等昆蟲，驚呼連連。校長高啟順指出，該校得天獨厚位處在綠蔭環抱的崁腳農場中，又與林園大道毗連，真是天然的生態教室。

(中國時報)

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