特教師為愛朗讀 最美的風景

2018年10月24日 01:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「做很多事只是單純想做，並不奢求有任何回饋」，特教老師劉曉錚一年前為植物人翰翰授課朗讀，過程中雖沒從對方身上獲得回應，但她仍甘之如飴，每2周1次、每次2小時，默默替他按摩、朗讀繪本，執著態度讓旁人直呼「眼前看到最美麗的風景」。

創世屏東分院長林艾樺指出，翰翰幼時因摔到床下延誤就醫，事後被診斷為重度腦性麻痺，母親過世的早，成長階段僅靠父親一份2萬多元的工作，負擔全家生活，去年8月送到創世照養，也開始特教學校的教育銜接。

劉曉錚首次見到翰翰，瞭解他的狀況最需要的並不是學校教育，而是完善醫療照顧，因此每次上課時間，總是先為他按摩，再拿出預先準備好的故事繪本，一一為他朗讀；一年多來，翰翰開始對她的聲音有反應，且上課時間總是專注聆聽，少有高張力的反應。

劉曉錚坦言，站在特教角度，重度的孩子進步非常緩慢，或許投入多年都不一定看得到成果，但當他有那麼一點點的成長，心裡的滿足感會比教到一般生來得有成就；她有感而發地說，「沒有反應是正常的」、「就是把要給他的全部完整帶來就好」。

這樣無悔的付出，讓從旁觀察的林艾樺非常感動，林說，這樣的孩子不會有任何回饋，但老師卻像帶一般生的方式進行授課，每次看到都感動一次，「真的非常了不起」。

(中國時報)