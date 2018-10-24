三鶯線車廂 藍白相間亮相

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中國時報
／新北報導

為了讓三峽、鶯歌沿線民眾了解捷運三鶯線是什麼，捷運工程局把三鶯線列車開進區公所，從即日起先後在三峽、鶯歌區公所展出，捷運三鶯線主任張壯習表示，目前工程進度略有超前，未來若能與桃園綠線連結，將可讓三鶯線更便利。

在近10萬名民眾票選下，藍白相間的「萬里藍天，悠遊峽谷」造型的車廂獲得4萬多位民眾青睞，在今年4月間獲選成為未來捷運三鶯線的列車塗裝。

雖然由日本日立製作所承製的車廂要在2020年才能運抵台灣，並且在2023年正式上路，但是捷運工程局也製作了1／4比例的三鶯線列車模型，配上說明背板讓民眾能夠更了解捷運三鶯線是蝦米。

捷運三鶯線進度微幅超前，目前施工重點為施作位於鶯歌國慶街、文化路、中正二路交叉口的梁柱。

捷運工程局表示，水利署限制捷運工程不能在鶯歌溪中落墩，使得跨越鶯歌溪的橋墩距離超過120公尺，加上隨之而來的捷運軌道又須跨越現有台鐵軌道，這根直徑逾5公尺、高度超過15公尺的橋墩，也是新北市捷運工程的巨型梁住。

另由於新北市立美術館工程已順利標出，但捷運鶯歌站與美術館並未共構，張壯習表示，將與美術館設計及工程單位協調，在鶯歌站二樓穿堂興建通道與美術館相連。

至於與桃園綠線相連部份，目前也正由行政院審查，未來民眾可透過三鶯線捷運接駁前往桃園機場。三峽區公所自即日起展至11月2日，之後將移至鶯歌區公所讓民眾觀賞。

(中國時報)

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