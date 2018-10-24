林佳龍、鄭文燦 換卡互讚

台中市長林佳龍（左）與桃園市長鄭文燦（右）互贈領帶，象徵兩市「緊緊相繫、中桃共好」。（陳淑娥攝）

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中國時報
、陳世宗／台中報導

「2018中桃新興城市座談會」23日在花博后里森林園區登場，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦互換「台中花博卡」及「桃園市民卡」，宣布共享跨市優惠。林佳龍指出，台中花博是花卉、園藝、農業的博覽會，期待大家看見台中的美好。

林佳龍與鄭文燦互贈領帶，象徵兩市「緊緊相繫、中桃共好」！林佳龍表示，台中、桃園都是新興城市，面臨都市發展許多相似挑戰，尤其桃園剛成功辦完農博，接著是台中花博，希望將台灣最美好的，透過花博、農博呈現給全世界。

鄭文燦指出，台中擁有許多好條件，更重要是有位好市長，才能將台中的美好、潛力、實力及魅力展現得非常好。花博將台灣花卉、農業、生態、人文薈萃在一起，相信是最成功的花博。

台中花博期間兩市市民憑卡至貼有「桃園市市民卡X台中市花博卡」貼紙商家，即共享跨市優惠，而12月10至14日為「桃園縣市周」，桃園市民可享花博門票半價。

后里森林園區企業館「森隆活虎館」、「台中精機奇幻森林樂園」也首度亮相！其中，正隆以4萬4168公斤回收瓦楞紙，重製成2500根環保紙管，透過可拆卸組裝工法型塑出石虎外型，十分吸睛。

台中市客委會於東勢客家文化園區舉辦「2018花漾花鄉‧客來是樂」系列客家花博活動；每逢周末假日還匯集客家社團、學校優秀團隊及街頭藝人等表演，展現客家動態創意與活力。

(中國時報)

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