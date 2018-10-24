挑蟹有撇步 壓腹部測硬度

萬里當地螃蟹攤販表示，挑選螃蟹最好的方法就是「按肚子」，腹部壓下去堅硬不易破，表示肉質飽滿。(宋原彰翻攝)

友善列印
中國時報
宋原彰／新北報導

每年夏末秋初到11、12月為螃蟹生長成熟期，此時是螃蟹一年當中肉質最飽滿、好吃的時節，新北市政府因此在9至12月推廣萬里螃蟹季，邀請民眾前往北海岸品嘗道地萬里蟹。賣蟹達人推薦花蟹和三點蟹可加粄條清蒸、沙茶拌炒，石蟳則做成味噌湯。

「萬里蟹」品牌經新北市政府7年來的推廣與漁民努力，成功打響知名度，每年9至12月，都會吸引大批人潮來北海岸地區大啖萬里蟹。農業局長李玟說，萬里蟹幾乎一年四季都抓得到，只是主要產季集中在夏末秋初到11、12月，推薦大家以「秋旬品蟹」的原則，來品嘗當季直出的鮮美好滋味。

萬里蟹共分為花蟹、三點蟹和石蟳三種，賣蟹達人黃湧勝說，花蟹跟三點蟹可以加上粄條清蒸、沙茶拌炒，或做成三點蟹粥，都是非常美味的萬里蟹料理；石蟳則用麻油炒香後，再加進味噌湯，也能使用桂花拌炒或加入沙茶煮成火鍋，都是十分推薦的吃法，「另外，當季新鮮的萬里蟹都推薦大家直接清蒸吃原味，不用過多的調味，更可以吃出螃蟹裡滿滿的海味。」

至於挑選螃蟹的方法，龜吼漁夫市集攤商練惠玲建議「按肚子」，挑選時將螃蟹翻過來按壓腹部，若腹部壓下去堅硬不易破，表示肉質飽滿或蟹膏豐厚，如果壓下去蟹殼即碎掉或像在壓空罐頭，代表蟹肉較少，提醒民眾，按壓部位是在螃蟹肚子正中間部分，不要壓到肚子周圍原本就較堅硬的部位，才能買到當季的優質萬里蟹。

(中國時報)

花蓮特展 解密百年林業史 解決六輕水路、交通 立委會勘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。