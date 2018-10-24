挑蟹有撇步 壓腹部測硬度

2018年10月24日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

每年夏末秋初到11、12月為螃蟹生長成熟期，此時是螃蟹一年當中肉質最飽滿、好吃的時節，新北市政府因此在9至12月推廣萬里螃蟹季，邀請民眾前往北海岸品嘗道地萬里蟹。賣蟹達人推薦花蟹和三點蟹可加粄條清蒸、沙茶拌炒，石蟳則做成味噌湯。

「萬里蟹」品牌經新北市政府7年來的推廣與漁民努力，成功打響知名度，每年9至12月，都會吸引大批人潮來北海岸地區大啖萬里蟹。農業局長李玟說，萬里蟹幾乎一年四季都抓得到，只是主要產季集中在夏末秋初到11、12月，推薦大家以「秋旬品蟹」的原則，來品嘗當季直出的鮮美好滋味。

萬里蟹共分為花蟹、三點蟹和石蟳三種，賣蟹達人黃湧勝說，花蟹跟三點蟹可以加上粄條清蒸、沙茶拌炒，或做成三點蟹粥，都是非常美味的萬里蟹料理；石蟳則用麻油炒香後，再加進味噌湯，也能使用桂花拌炒或加入沙茶煮成火鍋，都是十分推薦的吃法，「另外，當季新鮮的萬里蟹都推薦大家直接清蒸吃原味，不用過多的調味，更可以吃出螃蟹裡滿滿的海味。」

至於挑選螃蟹的方法，龜吼漁夫市集攤商練惠玲建議「按肚子」，挑選時將螃蟹翻過來按壓腹部，若腹部壓下去堅硬不易破，表示肉質飽滿或蟹膏豐厚，如果壓下去蟹殼即碎掉或像在壓空罐頭，代表蟹肉較少，提醒民眾，按壓部位是在螃蟹肚子正中間部分，不要壓到肚子周圍原本就較堅硬的部位，才能買到當季的優質萬里蟹。

(中國時報)