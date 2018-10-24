別怕孩子摔 該怕爬不起來

2018年10月24日 04:11 中國時報 李萬吉

前陣子聽同事分享，孩子在台大的一門程式設計課程，每週上課都要先上機考試，期末分數就決定在這每次的小考上，有時程式寫的好，可以拿個滿分，當然也會有寫錯或寫不出來的狀況，分數就很難看了！還說前一週才有同學因為拿到零分而當場哭出來，沒想到隔週他孩子也拿了個零分。

聽到這大概也不難想像，對於那些從小課業成績優異，大概連不及格分數都很難看到的學生而言，零分是多麼大的打擊！問同事怎麼安慰孩子？卻說孩子並不太難過，因為很多人一起零分，之後再努力補起來就好。反而同事自己覺得很慶幸，讓孩子有機會感受一下這種學習上的挫折，並且還能自己調整心態，因為他知道，孩子的將來會遇到更多打擊。

的確，成長的過程不會一路順遂，絕大多數成功的代價必定是累積許多失敗的經驗，卻能不被挫折擊垮，進而轉換成繼續學習的動機。這是簡單的道理，然而許多家長卻未必願意讓孩子去承受必要的挫折，他們希望孩子能永遠拿高分，保持名列前茅，要孩子做擅長有把握的事，避開那些可能失敗的風險，努力為孩子撐開保護傘。不幸的是當孩子需要走出傘下，才發現無法抵擋烈日和暴雨，身心俱疲不知所措，只好回頭繼續躲進傘裡，甚至乾脆逃避，放棄自己的生命。

也看到家長分享孩子上週末第一次參加正式的鐵人三項競賽，原本擔心孩子還沒訓練足夠，本想勸孩子放棄，最後只要他別逞強慢慢跑就好，沒想到孩子最後不僅完賽，還上台領獎。心想，這一方面要歸因於平時有扎實的練習，更因為家長願意放手，才能讓不到15歲的孩子獨自在賽道上學習面對困難挑戰，並達成鐵人目標。

沒有跌倒的痛苦，就難感受再起身時的成就，做家長的，別怕孩子摔，要怕的是孩子爬不起來！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)