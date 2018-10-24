地方選舉別消費兩岸關係

2018年10月24日 04:11 中國時報 趙春山

國防部主動發布新聞表示，兩艘美國軍艦於22日自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽。國防部也指出，此次美艦屬例行性通過台灣海峽國際水域。這是蔡總統上任以來，美國軍艦二度經過台灣周邊海域。今年7月7日，美軍也曾派出兩艘驅逐艦經過台灣海峽，引起各方關注。

由於正值國內選舉前夕，台、美、中三邊又存在錯綜複雜的關係，因此，對於台海地區任何風吹草動，我們都不能掉以輕心。其實無論是之前傳聞的軍演也好，軍艦航行也好，美國的動機無非是下列兩項：一是展現實力，二是表示對台灣的支持。兩者都和中國大陸有關，所以對岸的反應也就值得台灣重視。

在北京眼中，台灣的選舉是地方事務，是「茶壺裡的風暴」，無意也無力干預；但大陸對美國軍事行動的反應如果是衝著美國表態也就罷了，但若「柿子挑軟的吃」，拿台灣當出氣筒，那就會歪打正著，對台灣選舉產生意想不到的影響。台灣有人就會藉題發揮，拿「中共牌」做為選舉的消費券。

1996年台灣第1次總統直選，大陸先在1995年7月進行演習，接著就在台灣南北海域投射飛彈，目的都是針對台灣的立委和總統選舉。美國隨後派出兩支航母戰鬥群解除了這場軍事危機。中共沒有達到目的，卻因此大失台灣民心。2000年總統選舉，時任大陸總理的朱鎔基在中外記者會上警告台獨的談話，引發選民反彈，轉而支持陳水扁，成為影響選情的關鍵因素之一。

今年11月的九合一選舉本是地方選舉，照理和國家大政方針沒太大關聯，但台灣幅員狹小，中央與地方事務的界線十分模糊，因此有人就把這次選舉視為2020年總統大選的前哨戰，各方精銳盡出，讓一些國際人士搞不清楚究竟是誰在選。

民主政治影響投票行為有三大取向，一是候選人取向；二是政黨取向；三是政見議題取向。但台灣的選舉幾乎打亂了這些選擇，選前的突發事件常常會決定選舉結果。「兩顆子彈」就是當年送給阿扁的「禮物」，到現在還是一個謎。

對於某些社會團體這次拿「正名公投」和「反併吞」進行造勢活動，民進黨中央決議因「舉辦時間不適宜、活動地點不恰當、訴求將使選戰失焦」等疑慮，禁止黨公職及候選人參加或參與動員。執政當局這個態度是值得肯定的，雖然有些黨籍政治人物還是充耳不聞前去「插花」，民進黨為了選票也不得不「打蛇隨棍上」，以另起爐灶到高雄辦活動給支持者一個宣洩的管道。但畢竟當家的人心中還是有一把尺，能分辨事態的輕重，不願因一場選舉讓兩岸關係雪上加霜。

美國副總統彭斯日前演講時曾強調：「台灣擁抱民主，為所有華人指出了一條更好的道路」。雖然民主不是保障台灣安全的萬靈丹，國內的民主運作也非完美順暢，但畢竟實施民主政治仍是民之所欲，所以大家應以去蕪存菁來完善我們的民主制度，至少不能讓選舉成為處理兩岸關係的負債。

兩岸力量對比「此消彼長」，我們手上握有的籌碼已經不多了，千萬不要因為一時之快，或是為了一黨一己之私，就把我們所剩無幾的這點軟實力給自我消費掉了！

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)