台鐵翻車 交通部長像局外人

2018年10月24日 04:11 中國時報 桂宏誠

普悠瑪翻車事件發生至今，交通部長吳宏謀的表現像個「協調機關」首長，既未完成「行政調查」向社會大眾說明，更未對此重大傷亡事件公開道歉。吳宏謀可能忘了「台鐵局」的全稱是「交通部台灣鐵路管理局」，也可能不知《鐵路法》條文明定「國營鐵路由交通部管理，由交通部監督」，更可能毫無「政治責任」的觀念。

台鐵是交通部管理的國營鐵路，發生如此重大的傷亡事故，相關人員需負起的責任分成政務官的「政治責任」、事務官的「行政責任」，以及涉及刑罰和民事賠償的「法律責任」。目前輿論已帶起了個「風向」，認為事故原因需要時間由專業鑑定單位調查，社會大眾切莫臆測。不過，有無行政責任只須行政調查是否遵循行車過程的標準作業程序，政治責任則端看政務首長有無風骨和擔當，這些都和事故專業鑑定的結果無關。

看了普悠瑪列車出軌翻覆瞬間的影片，並不難斷定列車「超速」，而該影片雖來自台鐵局的監控錄影，但在事發當晚台鐵局的記者會上，卻顯然遭到了「隱匿」。這兩天不斷有台鐵員工主動隱身爆料，或協助說明台鐵行車控管程序，如ATP的功能及操作、行進過程中曾發生的異常、司機員回報事項及獲得同意如何處置等，這些在台鐵局記者會「不便說」的事，交通部總該公布行政調查的結果。

何況，台鐵員工不斷地隱身爆料，顯示他們對司機員成了「代罪羔羊」感到不滿，更不信任台鐵局目前對事故的回應。令人不解者，交通部除「趨吉避凶」外，似乎還限制台鐵局面對社會大眾的應有態度，更別說部長像是個毫無責任的「局外人」。

這種景象，將使台鐵員工的士氣再受重挫，未來談改革將何其困難？

台鐵出了大事，事務官經由行政調查可先追究行政責任，如依據《公務人員考績法》給予「懲處」，或是移請監察院調查，乃至於其後受到公務員懲戒委員會的「懲戒」。

至於政務首長因「主管政務發生重大失誤，致使國家或人民遭受重大損失」，即應負起政治責任辭職下台，此為「政務人員法」草案明定的「自律與他律」並重原則，也正因政務官未必皆知所進退而訂定。

民國66年4月，大專師生參訪蘇澳港發生32位師生死亡的翻船事件，翌日教育部長蔣彥士即請辭獲准。民國72年8月，豐原高中禮堂坍塌造成26名學生死亡和86人受傷，時任台灣省政府教育廳長的黃昆輝隨即請辭獲准。然而，如今政務首長的風骨已不常見，交通部更有下級局長辭職負責的「先例」，難怪吳宏謀在台鐵艱困時成了「局外人」。

（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)