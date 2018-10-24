2018年10月24日 04:11 中國時報 高源流

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭發生出軌翻覆事故，造成18死190人受傷的重大意外。以台鐵具官方身分來說，理應負起民事損害賠償責任，應該是一分錢都不會少，但究竟誰該為這麼多死傷負起什麼樣的刑事責任，就值得探究。

此事件發生後，各方究責的第一個焦點當然是開這輛列車的尤姓司機員。檢察官以有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押他，但檢察官所提具的羈押理由太過薄弱，而被法院駁回，改以交保50萬元代之。

我們相信，檢察官也知道自己所提具的羈押理由並不充足，只是檢察官在處理一個社會矚目又造成重大死傷案件的司機時，難免會有「不予聲請羈押」難以平復社會人心的心理壓力。法院後來改以交保代之，等於也解了壓在檢察官心頭的那塊石頭。

談到刑事責任，尤姓司機員面對的應該就是《刑法》第276條第2項的業務過失致人於死罪，可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科3000元以下罰金。

以過去台灣發生的一些重大車禍為例，最讓社會難平的，就是死了這麼多人，為什麼法院還讓肇事的司機3、5萬元交保在外，自由走動，而即使判刑了，也只判個幾個月，或者1、2年的徒刑。難道人命這麼輕賤。

其實不然。過失行為和故意行為之不同，主要是過失就是這個人不願意、不想讓它發生，只是因為不注意，或不能注意，或犯了錯誤，才讓不幸事件發生了，而事故的發生也違反了他本人的意願。我們的法律對這樣的過失，自然要給予比故意行為來得輕的刑罰，才符合比例與衡平。反過來說，如果我們的法律連過失行為都要重罰，那麼不僅會造成人人動輒得咎，社會不安，也會讓監所人滿為患，多蓋10倍的監獄也不夠。

當然，我們法律對造成這麼重大死傷的事件，有刑罰更重的法條。《刑法》第130條的廢弛職務釀成災害罪就規定了：「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上、10年以下有期徒刑。」這個重罪的法條有幾個構成要件，一是釀成了災害；二是犯罪的人須具公務員身分；三是這個公務員對於某種災害有預防或遏止的職務，而且廢弛其職務，不為預防或遏止。

普悠瑪列車造成的死傷這麼大，某種程度上確實是災害；開列車的司機當然對於撞車後的災害負有預防及遏止的職務；但這個司機應該不是公務員，而且這個司機有沒有廢弛職務、對於可預見的災害發生不為預防或遏止，都很難證明。

以台灣長期以來各種災害連連，都還絕少有公務員被論以《刑法》第130條的廢弛職務釀成災害罪，我們大概可以預見，普悠瑪這個司機員應該也不會被究以這條重罪。

不過，台鐵裡負有列車安全維護的公務員可能不少，他們有沒有對於可預見的災害發生不為預防或遏止，這就是檢察官要查的重點了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)