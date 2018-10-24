給花東一條安全回家的路

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中國時報
凃維穗

造成200多人死傷的普悠瑪出軌翻車事件，各界關注肇事原因。據報載，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」與宜蘭地檢署22日初步判定，事故原因是列車超速，普悠瑪司機因「業務過失致死」，宜蘭地檢署向法院聲請羈押禁見。23日，司機員因已承認關閉ATP、有業務過失，已以50萬元交保。

然而，現階段事故調查結果與可能肇因仍眾說紛紜，例如台鐵產業工會指出近年來台鐵路線養護人力嚴重不足，加上不斷增開班次，造成檢修時間減少，對於人員跟車輛都造成極大的負荷。此外，有日本專家指出，普悠瑪意外與2005年日本JR福知山線出軌事故極為相似，事故原因經調查釐清是列車駕駛為了彌補誤點時間超速行駛，卻在行經彎道時因煞車太慢導致事故發生。

在台灣，此類重大交通事故由誰來查明與調查肇因，並提出改善建議，避免類似事故再度發生的制度並不完善。目前除了飛安會可以調查航空事故之外，陸、海事故調查仍缺乏類似美國「國家運輸安全委員會」（NTSB）更高位階的第三方公正調查機關，可以公正客觀地調查，甚至「球員兼裁判」的問題存在已久。

司法是其中一個途徑，但法官對交通事故鑑定的專業有所不足，仍無法解各方的疑惑，例如：23日因為司機員已承認關ATP、有業務過失而交保，然而，問題是司機員當時為何關掉ATP，符合發生緊急事故時的SOP程序嗎？為何會超速，個人情緒還是過勞的問題？後續有沒有改善建議，有辦法避免再度發生嗎？

過去我國推動成立「全國運輸安全委員會」，獨立調查海陸空事故，許多專家努力多年，但因《鐵路法》等法規及各部會協商不成，而遲遲沒有成功。

23日立委在立法院總質詢中再次提及此事。行政院長賴清德答詢時承諾「沒問題」，並將謹記此次事件做深刻檢討與改進。希望政府真能記取教訓，避免這類重大事故再度發生。

另台鐵的管理制度目前確實還有尚待改進之處。根據監察院的調查，台鐵局長期整體人力不足、人力斷層嚴重，以及服務品質有待提升改善等，迄今未獲具體解決。

最後，東部因受限於自然環境，部分鐵路仍是單軌，花東鐵路、南迴鐵路電氣化預計2020年才能完成。至於公路，大部分仍為單向單線道，南迴公路拓寬工程也都是截彎取直工程，行車時速大都限在60公里以下；蘇花公路改善計畫以部分改善方式；南澳─大清水段預計108年底才完工。如何給東部民眾一條可以安全回家的路，是交通政策的重中之重。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

普悠瑪該查的重點 黃奎博：馬習會與文金會

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