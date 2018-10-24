捲入中美之爭 台灣不可承受之重

2018年10月24日 04:11 中國時報 主筆室

美國總統川普宣布將退出與俄羅斯簽訂的《中程飛彈條約》（INF），不少人擔心這是新冷戰的開始。不用懷疑，「冷戰2.0」已經登場，只是昔日冷戰是雙極對抗，新的「冷戰2.0」版是三極對抗。而且，美國的第一對抗焦點是中國大陸，俄國還在其次。

《中程飛彈條約》可算是冷戰結束的序幕，蘇聯經濟因體制不靈、軍備競賽而陷入困頓，雷根總統的星戰計畫迫使戈巴契夫決定讓步，雙方在1987簽署《中程飛彈條約》，美、蘇禁止持有射程500到5500公里、能搭載核彈頭和傳統彈頭的陸基飛彈，兩國依循條約銷毀近2700枚中短程飛彈。現在川普為什麼要退出？因為世界變了。

就《中程飛彈條約》本身來說，美國指控俄國4年來積極發展和部署新型巡弋飛彈，威脅歐洲及與西方結盟的前蘇聯國家，已經違反條約。俄羅斯總統普丁前不久表示，俄國準備部署新型超音速飛彈，這規避了《中程飛彈條約》的約束，更令美國不滿。

不過，更重要的是川普決心要打壓中國大陸，不願看到不受《中程飛彈條約》規範的中國一日千里，美國自己卻被條約綁住手腳。川普講得很明白，除非中國也不發展中程核武飛彈，否則美國不會遵守該條約，挑明了就是針對著中國。

如果美、中之間能夠達成限武協議，事情是不是能有個圓滿解決？這當然很好，但未必能夠實現，因為美、中之間的矛盾是大國之間結構性的衝突，亦即所謂的「修昔底德陷阱」，換成中文就是「一山不容二虎」，但雙方真正的問題遠遠大得多。

世局已變，從之前美國單極獨霸，漸漸朝美、中、俄三極發展。強勢崛起的中國在各方面都長出了強悍肌肉，進而推擠到美國的勢力範圍。經貿上，中國成為全球第二大經濟體，預估2025年會超越美國成為第一大經濟體。區域戰略上，中國在南海造礁，航母進出太平洋，航艦繞釣魚台和台灣，突破美國封鎖中國的島鏈，改變了東亞及南海的權力版圖。而在外交上，「一帶一路」讓中國向外伸長影響力，更是引發美國的戒心。

尤其深層的是，中國崛起意味威權型體制也能和西方民主體制一樣繁榮強大，打破了西方國家的自豪自信。作為西方意識形態標竿的美國，過去曾讓共產體制潰不成軍，如今再度遇到意識形態與體制模式的挑戰，和中國爭，既是爭實質的利益，也是爭孰為歷史正確的一方。

現在美國有愈來愈多人認為長期以來對中國是養虎為患，縱容中國藉不公平貿易手段從美國獲利茁壯，而且這種看法是跨黨派官民的，因為美國人已經實質感受到了中國崛起的威脅。所以川普反制中國的攻勢不斷，肆無忌憚地發起貿易戰，船艦進出南海及台海以駁斥中國的主張。年初他的國安戰略報告將中、俄定位為戰略競爭對手，日前副總統彭斯公開痛批中國，還傳出美國要在台海軍演。

美、中之間的矛盾和所有大國角力一樣，是一場彼此位置的尖銳調整，需要一段時間的拉鋸抗衡才能重新取得權力均勢。在此過程中，世界必然要經歷一番動盪衝擊。耗美國之力和中國進行大規模的國家對抗，對美國來說其實會相當吃力，但在川普看來，重點在盡量拖住中國的崛起速度，讓美國拉開領先差距。雙方都會有損傷，差別只在誰底子比較厚。這場對抗，中國真的要非常慎重面對。

新變局對台灣來說，表面上短期有利，因為作為戰略據點也好，作為替中國添堵的工具也罷，美國都會比較願意表達支持台灣的姿態，近來國會也有不少友台法案，但這些恐怕無法改變台灣外交孤立的國際格局，也換不到1張世衛大會的邀請函，台灣只能得到更多心理安慰，實質好處有限。

被當成棋子捲入美、中之爭，可能激化對岸的報復及大陸民間對台灣的仇視，從而壓縮兩岸和解對話的空間，是台灣不可承受之重。大象打架，小草遭殃；一旦大象和解，小草如果成了談和的交易籌碼，同樣哀哉。面對中美之爭，站穩「兩岸一家親」立場，才是台灣聰明的選擇。

(中國時報)