2018年10月24日 04:11 中國時報 主筆室

距離年底九合一選舉投票日剩下約1個月，調查局長呂文忠接受媒體專訪時透露，已經掌握到證據，大陸利用多種方式金援特定候選人，包括透過「台商送錢」，或招待樁腳帶團到對岸旅遊等，目前已蒐集到33件類似情資，情節較嚴重及明顯者已立案偵查。

隨後，陸委會主委陳明通、行政院長賴清德紛紛「撩落去」，加碼證實「確有其事」。一點都不意外，一向不醜化大陸、不打恐嚇牌就不會選舉的民進黨，眼看「仇中」第一槍無效，「反併吞大遊行」南北尬場，人數還是零零落落，趕快使出第三招，指控大陸「亂選舉」，希望激起支持者同仇敵愾，模糊執政不力的事實。

身為情報頭子，調查局長竟然主動站上第一線「放風」，爆料大陸介入年底選舉，言之鑿鑿已掌握具體案件，加上陳明通配合偵查不公開的一番「故弄玄虛」，儘管沒有點名，對象卻已呼之欲出，更顯見民進黨選情並不如內部評估樂觀，才會慌了手腳。

違法事件該怎麼辦就怎麼辦，但調查局長大嘴巴，卻讓法務部次長陳明堂很難堪。究竟堂堂次長在立法院正式答詢「情資還沒正式成案」是「假訊息」，或特定媒體對調查局長的報導是「假新聞」？看來更大的可能是民進黨政府和特定媒體操控「抹紅」，企圖影響選舉。

陳明通之前就把建國中學學生參加大陸的活動，甚至是宗教交流視為統戰，平時都戴有色眼鏡看待民間交流，選舉一到，自然得好好發揮，這種思維又和前促轉會副主委張天欽何異？

(中國時報)