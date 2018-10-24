2018年10月24日 04:11 中國時報 徐宗懋

日本首相安倍晉三即將訪問中國大陸，亞洲局勢又將出現新的均勢趨向，這是川普實施「美國優先」外交政策諸多後果之一。無獨有偶，日本著名漫畫家水木茂1991年出版了反戰漫畫《全員玉碎》也終於在台灣出版了中譯本，對台日關係具有重要的歷史和文化意義。

水木茂以日本神怪漫畫出名，但他以自身經歷所繪的《漫畫昭和史》也是漫畫界的史詩鉅著，今年終於出版了中譯本。《全員玉碎》是從上述著作中截取一部分，另外再詳細地獨立畫出一本，以強調這段歷史對日本的深刻教訓。

不同一般反戰作品著墨於日軍對他國人民的殘暴，此漫畫披露的是日軍對同袍的凶殘，即使水木茂筆下仍有幾分保留，但他刻畫親身經歷的內容仍讓人不寒而慄。故事從1943年水木茂所屬部隊被派往南太平洋新不列顛島開始，他破題就說：「口中說著要為國效忠，進人人討厭的軍隊，世上也是有這種志願從軍的笨蛋，不得不與可愛的心上人含淚道別…天天被討厭的上等兵欺負，終日以淚洗面，度日如年…。」

在島上他看到「慰安所」隨時都大排長龍，等著70多個士兵，「慰安婦」身體殘破難忍。在戰爭後期，拉包爾駐有約10萬名日軍，大本營擬定了全員作戰犧牲的「玉碎計畫」，於是展開了一場怪異的送死計畫，先叫第一線的士兵去死，然後依官階繼續送死。在這種邏輯下，到了戰爭結束時，最後活著的都是叫別人去送死的高階軍官。官兵如有質疑，就會遭到一陣毒打，甚至威脅送軍法審判。

水木茂所屬的第一線部隊，最後約剩300～400人，根本頂不住美軍猛烈的炮火。上級不准他們後撤，反而命令他們頂著刺刀直接向美軍的大部隊實施總攻擊。不論士兵被灌輸了多麼強烈的愛國主義，求生畢竟是人的本能，更何況清楚感受到上級並不把他們當人看，因此普遍產生抵制的情緒。不久，上級下達了明確的「玉碎」指示，但仍有81人活著逃離戰場，投入另外一支日軍部隊。不過另一方面，司令部卻以為「玉碎」已經成功，所謂「成功」並不是擊敗敵人，而是全員戰死的任務已經達成，因此舉行了追悼會和追頒榮譽等。

然而，很快地發現還有81名士兵活著逃出，於是司令官大怒，認為破壞了師團的美好聲譽，覺得顏面無光，便要求將所有活著的士兵以軍法處死，還派了軍官下去執行死刑命令。1名倖存的軍醫以自殺發出深沉的抗議，他說：「我們的地位就跟螻蟻沒什麼兩樣，管他是不是螻蟻，天地萬物生而在世都是宇宙的意志。如果妄想以人為阻止，那就是罪惡。」諷刺的是，當日本投降時，那些下令「玉碎」的高階軍官卻都得以安然返回日本。水木茂說：「軍官、下士官、馬匹、士兵，在軍中這種優先順位之下，士兵根本稱不上是『人類』，而是連馬匹都不如的生物。就我看來，在玉碎保住一命的絕非卑鄙，而是身為『人類』的最後抵抗。」

水木茂的這本作品對於日本軍國主義嚴厲的控訴，代表了日本的良心，也反映了日本社會反戰力量根深柢固，也是台灣認識軍國主義和殖民主義毒害最好的教材，值得廣泛的推廣和教育。

(中國時報)