2018年10月24日 04:11 中國時報 吳威志

報載調查局長呂文忠表示，目前調查局搜集了33件中國金援台灣大選的類似情資，「可以這麼說」涉及了中國政府機關、機構。此事蔡總統與行政院長賴清德已不只一次示警。至於這33個情資細節，調查局長只說「各種樣態都有，很多是透過台商金援」，並意有所指提及大陸有金援國內特定候選人，以及有樁腳帶團赴對岸旅遊，接受陸方落地招待；並說相關情資有一部分已立案，但端看情資掌握程度。

對於呂局長的說法，已引起社會憂心其意圖影響選情，更有網民直指這是「候選人當選也會無法上任的意思」，擔心選前繪聲繪影、選後巧立名目，會不會又是另一種「東廠」的恐怖手法！顯然，事情可大可小，影響未來選舉結果可能無遠弗屆，其中牽涉兩個法律問題：

一、在《政治獻金法》方面：如果只是純粹台商捐助，依據該法原則是可以的，但「外國人民、法人、團體或其他機構，或主要成員為外國人民、法人、團體或其他機構之法人、團體或其他機構」是排除在外的。

又依《兩岸人民關係條例》第 33-1條規定「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作，且不得違反法令規定」。甚至第62條也規定「大陸地區人民之捐助行為，其捐助財產在台灣地區者，適用台灣地區之法律。」

據此，《政治獻金法》規定，縱使匿名捐贈也必須申報且需在1萬元以內。若違反，可針對參選人進行包括刑事、罰鍰、返還政治獻金等處罰。

二、在《國家安全法》方面：半年前調查局查察新黨幹部王炳忠等人，認為他們接受國台辦指示運作「燎原新聞網」等統戰工作，並「接受金錢贊助」等。由此可看出，民進黨政府將「接受金錢贊助」視同違反《國家安全法》第2-1條，即把「外國或大陸地區」黨務或公務，甚至委託的民間團體都列入不得贊助的主體；如此，不僅機構定義、範圍過於模糊，甚至「委託」事項、程度均有可議。也就是說，即連落地招待的交流活動都可計入其中，或者說無論捐贈資金多少，都可加以追究，恐怕將會禍及眾多無辜！

再加上《國家安全法》第2-1條用了6個「或」字，嚴重違背「罪刑法定主義」；而同時，《國安法》第5-1條除規定「意圖危害國家安全或社會安定」，也包含未遂犯都要處罰，導致執政者可以設陷「接受金錢贊助」的要件。

我國選舉制度多年來已建立了人民對其中立、直接、公平的信賴感，執政黨如果為了打贏選戰而進行「螳螂捕蟬黃雀在後」的惡劣布局，讓候選人或民眾擔憂其選舉奧步，恐將重傷台灣的民主。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)