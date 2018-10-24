港珠澳大橋風光背後的台商

2018年10月24日 04:11 中國時報 吳佳勳

號稱全球最長的跨海大橋「港珠澳大橋」是「粵港澳大灣區」建設的核心工程之一，將於10月24日正式通車，大陸國家主席習近平特別南下主持23日的開通典禮，凸顯中共中央對此工程的重視。港珠澳大橋橫跨伶仃洋，銜接香港、廣東珠海及澳門，總長約55公里，開通後香港到珠海車程僅需45分鐘，較原先由香港機場經陸路到珠海約需4小時的時間大幅縮減。

大陸在2017年提出「粵港澳大灣區」建設，仿照美國矽谷等灣區經濟模式，規畫在2020年將其打造成國際一流灣區，擁有世界級城市群。然而自今年初美中貿易戰開打以來，大陸高層人士不論政策作為或對外發言都格外謹慎，包括「中國製造2025」、一帶一路倡議、粵港澳大灣區等的宣傳力道都急轉直下，原本3月要提出的「粵港澳大灣區發展規畫綱要」至今仍未出檯。

但此次習近平為港珠澳大橋開通典禮親自「南巡」，大陸官媒一反常態高調發布習近平視察珠海橫琴新區等地，可能有以下意涵：一是呼應今年適逢大陸改革開放40年，當年正是以廣東作為首批對外經濟開放的地區，故領導人的到訪有助宣示改革開放持續前進；另一原因是在美中貿易戰升級、股匯市波動劇烈下，透過重大工程之建設來安定市場信心。

值得我方關注的是，粵港澳大灣區的所在地廣東，正是台商聚集最密集之處。此處的台商多集中在傳統製造業別，以電子零組件、電腦週邊、電力設備等製造為主，他們當年選擇在此設廠多因成本因素，然而近10年來卻深受大陸內部經營環境壓力所苦，包括土地成本、社保和工資成本節節提升，環保法規日趨嚴格等，均迫使傳統製造廠商不得不在地轉型或外移。

此趨勢也牽動近年台商赴當地的投資型態，由傳統製造業漸向小型服務業發展，廠商家數也快速遞減。以深圳、東莞為例，台商數量已由2008年的1萬多家減至現在只剩3000多家。部分台商選擇將生產線外移，或至更內陸的地區，或至成本更低的東南亞、印度等開發中國家。

而現今在陸台商轉型或外移的壓力更受到美中貿易戰的加速催化，同時預期在「粵港澳大灣區」的美好願景下，當地台商經營的壓力也將隨之加大。世人今日見證了港珠澳大橋的風光開幕，更需要關切隱身其後無數台商對於在地經濟的貢獻和承受的壓力。

（作者為中華經濟研究院大陸所副所長）

(中國時報)